Cote d'Ivoire: Droit international humanitaire et Art oratoire - L'Infj célèbre ses lauréats aux concours nationaux

L'Institut national de formation judiciaire (Infj) a honoré, jeudi, ses élèves lauréats de l'édition 2019 du Concours national en Droit international humanitaire (Dih) et de l'édition 2018 du Concours national de débat et d'art oratoire.

L'établissement a raflé les prix de la meilleure équipe et du meilleur plaideur pour la compétition de Dih, et ceux de la meilleure équipe et du meilleur débatteur pour l'art oratoire.

Lors de la sympathique cérémonie de remise des trophées et des médailles aux dirigeants de l'Infj, dans l'enceinte de l'Institut à Cocody, Arsène Goulé, s'est, au nom de l'équipe vainqueur du concours de Dih, réjoui de la reconnaissance de l'Infj.

« Le Concours national en Droit international humanitaire auquel nous avons participé, au 9 au 11 octobre, a vu la participation de dix universités et instituts de formation.

Au terme de cette compétition, l'Infj a été déclaré vainqueur et a gagné les prix de la meilleure équipe et du meilleur débatteur », a fait savoir Arsène Goulé.

Avant d'ajouter que cette victoire offre à l'équipe de l'Infj le droit de participer, en 2020, au concours régional à Tunis en Tunisie. La compétition est organisée par le Comité international de la Croix rouge (Cicr).

Quant au concours de débat et d'art oratoire, il a permis à 24 équipes du district d'Abidjan de s'affronter.

« Le principe consistait au tirage au sort d'un thème de culture générale, défendu en arguments et contre-arguments par deux équipes tirées également au sort et composées chacune de quatre compétiteurs », a expliqué Jackson Adébi, qui, avec Marie Emmanuelle Apo Ablé (meilleure débatteuse), Aimé Alban Kra et Eric Yéboua formaient l'équipe de l'Infj.

Le directeur de l'Infj, Bertin Brou Kouassi, a dit sa fierté d'avoir des étudiants de l'Institut qui excellent dans les concours nationaux. Il a assuré que l'établissement sera toujours aux côtés des lauréats. « Nous ferons ce qu'il faut pour que vous sentiez que nous sommes fiers de vous », a-t-il promis.