Cote d'Ivoire: Embouchure de Grand-Bassam - Les travaux d'ouverture démarrent ce lundi

C'est une nouvelle qui devrait ravir davantage les populations de la cité balnéaire de Grand-Bassam.

Ce matin, dans cette ville proche d'Abidjan, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec la Primature, va procéder au lancement des travaux, longtemps attendus.

Les travaux devraient permettre d'améliorer le renouvellement des eaux de la lagune Ebrié en favorisant l'échange entre la mer et la lagune, d'évacuer les eaux et les apports du Comoé vers la mer lors des crues mais également de favoriser le développement socio-économique local, en protégeant la ville historique de Grand-Bassam classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Cette importante initiative s'inscrit dans le cadre du Projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ebrié (Pabc), un projet conjoint du gouvernement ivoirien et du royaume du Maroc.

Elle vise à répondre aux besoins prioritaires de reconstruction des infrastructures du pays. Initié en 2014 dans le cadre de la mise en œuvre des activités de développement et d'émergence de la Cote d'Ivoire, ce projet est financé par l'Etat de Côte d'Ivoire avec l'appui des bailleurs de fonds arabes (Bid, Badea, Ofid, Fonds koweitien).

Le Pabc dont le cout global a été évalué à 282 milliards de FCfa lors de la table ronde des 18 et 19 juillet 2016 à Abidjan, se réalise en deux tranches. Les travaux de la première tranche seront achevés dans le premier trimestre de 2019 et ceux de la deuxième tranche en 2020. Le secrétariat général de la Présidence de la République assure la maîtrise d'ouvrage du Pabc. L'Unité de gestion du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la Lagune Ebrié (Ug-Pabc) assure, elle, la maîtrise d'ouvrage déléguée.