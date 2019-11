Sénégal: Répression du trafic illicite de drogue à Kédougou - 1440 kilogrammes de chanvre indien saisis

De pays de transit à consommateur, il y a quelques années, le Sénégal est-il devenu une plaque tournante du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, du fait de sa position géographique ? En tout cas, désormais, il ne se passe de mois, voire de semaine ou presque, sans que les Forces de défense et de sécurité ne s'illustrent par des saisies records de stupéfiants.

En attestent, dans la lutte contre le trafic de drogue, ces 1440 kilogrammes de chanvre indien d'une valeur de 173 millions de francs Cfa saisis dans la nuit de vendredi à samedi par les douanes dans les régions de Kédougou.

Encore de la drogue sous l'escarcelle des services de répression du trafic illicite de stupéfiants et particulièrement de la Douane.

En effet, 1440 kilogrammes de chanvre indien d'une valeur de 173 millions de francs Cfa ont été saisis dans la nuit de vendredi à samedi par les douanes à Moussala, une localité de la région de Kédougou, à l'Est du pays.

L'annonce a été faite par l'administration douanière qui informe que la drogue a été dans un camion semi-remorque d'immatriculation sénégalaise en provenance du Mali, dans cette zone frontalière.

Le chanvre indien avait été dissimulé dans une cachette aménagée au niveau du plancher dudit camion. « C'est au cours d'un contrôle de routine au barrage douanier de Moussala, que les éléments de la Brigade ont découvert une cachette aménagée au niveau du plancher dudit camion.

C'est un double fond d'une très grande capacité de stockage qui, au vu la technique utilisée, a certainement servi à un trafic régulier et insoupçonné de produits prohibés », peut-on lire dans un communiqué de la Douane. Il s'agit d'un camion qui, à l'aller, transportait du ciment pour le livrer en territoire malien.

C'est au retour que les trafiquants ont chargé 72 sacs de 20 Kg de chanvre indien dans la cachette aménagée, soit 1440 Kg pour une valeur estimée de 173 millions CFA, précise-t-on.

Selon l'administration douanière, cette saisie bat le record de toutes les saisies effectuées depuis le début de 2019 par les Douanes sénégalaises. Elle est également l'une des plus importantes enregistrées dans cette partie du pays depuis plusieurs années.

Un peu plus au sud, les agents des Douanes en service au poste de Salikénié, Subdivision de Kolda, région douanière du Sud, ont stoppé et saisi deux camions en provenance de la Guinée Bissau le samedi 09 novembre 2019.

Là encore, ce sont des caches (cabines, coffres, dessous de siège) remplies de produits alimentaires, de bouteilles de vin, de cartons de bière et de téléphones portables que le chef de poste, Ousmane Bop, et ses éléments ont découvert. La valeur totale de la marchandise et des moyens de transport est estimée à 30 millions de francs CFA.

Pour autant, le communiqué relève que « L'Administration des Douanes, en plus de sa mission économique et fiscale, apporte à travers cette lutte ardue contre le trafic illicite sous toutes ses formes, sa contribution à la sécurisation des personnes et des biens et à la protection santé physique et mentale des populations ».