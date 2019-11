Cote d'Ivoire: Développement du parc industriel d'Akoupé/Zeudji - Souleymane Diarrassouba obtient un financement de 150 milliards FCFA

150 milliards FCFA. Ainsi s'élève l'accord finançant le développement du parc industriel de PK24 AkoupéZeudji. La convention a été signée, le vendredi 8 novembre 2019 au Plateau, entre d'une part le ministre du Commerce et de l'industrie Souleymane Diarrassouba et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

Et d'autre part, le ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo et la banque panafricaine. Ces fonds vont permettre de construire des bâtiments et des hangars répondant aux normes internationales ainsi que des routes et la canalisation.

Fort de 60 entreprises, le parc industriel PK24 Akoupé-Zeudji contribuera à créer 10 000 emplois directs, ainsi que des emplois indirects pour les jeunes. Toute chose qui réjouit énormément le ministre du Commerce et de l'Industrie.

« La signature de l'accord de développement pour le parc industriel de PK24 Akoupé-Zeudji est un modèle unique, dans lequel la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) intervient comme développeur.

Ce, par un appui au Fonds de développement mis en place. Ainsi, avec des partenaires nationaux, il contribuera à aménager, à construire, à gérer, à exploiter et à entretenir un parc industriel de 113 hectares », s'est félicité Souleymane Diarrassouba.

L'accord de développement pour le parc industriel PK24 Akoupé-Zeudji, a-t-il précisé, n'est pas un prêt à l'endroit du gouvernement. C'est plutôt la démonstration de ce que l'Etat peut utiliser plusieurs instruments dans la mise en œuvre de sa politique de construction des infrastructures industrielles.

« Tout ceci traduit la vision du chef de l'Etat de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 », a souligné le ministre du Commerce et de l'Industrie.

Félicitant le président Alassane Ouattara pour son leadership visionnaire nécessaire à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Afrique, le Pr Benedict Oramah (président d'Afreximbank) a indiqué que l'objectif de cette banque est d'attirer les investisseurs mondiaux dans le secteur industriel et de favoriser un accès amélioré et compétitif aux marchés africain et global.

Pour lui, en effet, il est question de s'assurer que l'Afrique dispose de produits pour le commerce, dans le cadre de l'accord de libre-échange (ZLECAf) qui facilitera l'ouverture des marchés africains pour les produits africains.