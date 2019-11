Angola: Le pays célèbre la liberté les yeux fixés sur l'avenir

Luanda — Les Angolais célèbrent ce lundi 11 novembre, le 44e anniversaire de l'indépendance nationale, pensant au défi de la consolidation d'un État démocratique et de droit, où règnent le pluralisme, l'égalité des chances et la liberté d'expression.

Pour la cinquième année consécutive, le pays célèbre cet anniversaire dans le contexte d'une grave crise économique et financière, qui a un impact significatif sur la qualité de vie des citoyens, confrontés à une augmentation de plus en plus perceptible du coût de la vie.

Depuis 2014, l'Angola cherche des solutions pour contrer la réduction des revenus résultant de la chute des prix du pétrole sur le marché international, qui génère des pénuries de liquidité et la conséquente reformulation de la politique économique, principalement le renforcement de l'assiette fiscale.

Libéré de la domination coloniale depuis le 11 novembre 1975, le pays cherche à sortir d'un environnement macro-économique défavorable, entraînant une hausse des prix des produits du panier de la ménagère et le chômage, ainsi qu'une réduction de la production nationale, de devises et d'importations.

Malgré ce scénario, les Angolais restent optimistes quant aux mesures économiques prises par l'Exécutif, sachant que la normalisation du pays prendra du temps et coûtera plusieurs sacrifices.

Il est bien connu qu'aucune «baguette magique» ne mettra automatiquement fin à la crise. Tous sont donc invités à recouvrer le sentiment nationaliste qui animait la lutte pour la liberté, apportant les meilleures idées pour relancer le pays sur la voie de la croissance.

L'Angola, qui a connu près de cinq siècles de colonisation portugaise, doit continuer à considérer le 11 novembre comme un moment sublime pour une réflexion sur l'importance de l'autodétermination pour un avenir meilleur.

Aussi grave que cela puisse paraître, il ne faut pas oublier qu'après l'indépendance, le pays a connu près de trois décennies de guerre qui ont dévasté le territoire, laissant de sérieuses séquelles qu'il faudra du temps pour oublier.

Les efforts et les sacrifices du peuple angolais, pendant la période coloniale et dans les décennies qui ont suivi l'indépendance, l'ont incité, en particulier les jeunes, à défendre hardiment leur intégrité territoriale et à lutter pour le maintien de l'unité nationale.

L'indépendance et la paix ont été les prémisses de l'affirmation de l'Angola en tant que pays libre, qui s'est engagé à rechercher la stabilité et à corriger les vices d'un passé récent, dans le but d'améliorer la qualité de la vie de la population.

Ce regard rétrospectif sur les 44 années d'indépendance devrait amener la société à faire face à l'avenir avec la promesse d'améliorer de nouvelles pratiques dans les domaines les plus variés de la vie politique, économique, sociale, culturelle et universitaire.

Le pays doit rester attaché au maintien de la paix et tous sont invités à adopter de bonnes pratiques et une relation harmonieuse.

Après tout, le monde d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant et l'avenir est beaucoup plus important que le passé. Pour l'Angola, cet avenir peut être mieux préparé et modifié s'il existe une attitude et une implication de l'ensemble de la société.

La devise de la gouvernance actuelle fait référence à l'obligation pour tous de lutter pour "améliorer ce qui est bien et corriger ce qui est mauvais", et de nombreux maux sont déjà identifiés.

Le moment politique et économique exige du courage, de la détermination, un sens de l'état et une honnêteté intellectuelle, de la part des dirigeants ou des gouvernés.

Le temps est venu d'agir et de réduire le nombre de discours politiques, alors que le pays tout entier aspire à des jours meilleurs et appelle de ses vœux une action gouvernementale toujours plus nette.

Imprégné des festivités du 11 novembre, le pays appelle à une solution immédiate des principaux problèmes sociaux et économiques, mais exige avant tout une attitude patriotique de la part des gestionnaires du trésor, de la rigueur et de la fermeté envers les agents de la justice.

Chacun, main dans la main, devrait lutter fermement contre la corruption, l'impunité, les flatteries, le népotisme, le favoritisme, le blanchiment d'argent, l'enrichissement facile, les groupes monopolistes et d'autres pratiques qui ont presque poussé l'Angola au bord de la faillite.