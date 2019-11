Angola: L'Exécutif travaille pour contrôler l'augmentation des prix

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a affirmé lundi à Luanda que l'Exécutif s'inquiétait de l'augmentation du coût de vie résultant de la hausse des prix des produits, travaillant actuellement à l'amélioration de la situation.

João Lourenço s'adressait à la presse après avoir déposé une couronne de fleurs sur la statue du Fondateur de la nation, António Agostinho Neto, sur la place de l'Indépendance, dans le cadre des 44 années d'indépendance nationale qui se célèbre ce lundi.

Dans de brèves déclarations à la presse, João Lourenço a dit que l'Exécutif communiquait les mesures en cours pour éviter les spéculations de certains opérateurs, se cachant derrière la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Depuis l'entrée en vigueur de la TVA, un certain nombre de produits exonérés de la TVA, y compris ceux du panier de la ménagère, ont connu une forte augmentation des prix.

Interrogé sur la perte du mandat de la députée Welwitschia dos Santos, il a répondu qu'il s'agissait d'un acte qui ne résultait pas de l'ordre présidentiel, mais des règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale, organe indépendant au regard du principe de séparation des pouvoirs.

«C'est donc la mesure prise par l'Assemblée nationale et elle est de la responsabilité exclusive de cet organe. Eventuellement, il a ses raisons», a-t-il précisé. En ce qui concerne sa visite dans l'État du Vatican en Italie à partir de ce lundi, le Chef de l'État angolais a déclaré qu'il s'agissait «d'une activité étatique qui aura comme point culminant une rencontre avec le pape François (également en tant que chef de l'État) et ne porte en aucun cas atteinte à la laïcité de l'État angolais». Sur la place de l'Indépendance, des couronnes de fleurs ont également été déposées par le vice-président de la République, Bornito de Sousa, des membres des organes de souveraineté (législatif, judiciaire et exécutif), des organes de défense et de sécurité, du corps diplomatique et des organismes internationaux accrédités, du gouvernorat provincial de Luanda et invités. L'acte principal de l'événement aura lieu à Quibala, province de Cuanza Sul, sous la direction du vice-président de la République, Bornito de Sousa.