Algérie: Tourisme - pour un dialogue entres les différents acteurs pour consacrer les relations de partenariat

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis l'accent dimanche à Alger sur l'importance du dialogue entre les différents acteurs dans le domaine du tourisme en vue d'examiner les nouvelles opportunités de coopération et consacrer des relations de partenariat pour attirer davantage de conférences, rencontres et foires, "à même de contribuer à la promotion du tourisme et de l'artisanat en Algérie".

Dans son intervention lors des travaux de la conférence internationale sur le tourisme des conférences, M. Benmessaoud a souligné la nécessité de "développer ce genre de tourisme à travers le renforcement de l'action commune avec toutes les parties concernées et tirer profit des expériences des pays pionniers dans le domaine du tourisme des conférences et des congrès et la mise en place de mesures incitatives pour attirer les touristes".

M.Benmesaoud a souligné la nécessité d'organiser de telles rencontres de haut niveau chaque année afin de travailler avec tous les acteurs en vue de présenter des propositions et de nouvelles perspectives pour développer ce genre de tourisme et promouvoir la destination "Algérie", ajoutant que cette conférence "a permis de faire la lumière sur la carte des produits, sur les différentes expériences touristiques et sur les moyens disponibles actuellement pour bâtir les canaux de dialogue".

M.Benmesaoud a rappelé, par la même, les potentiels et monuments touristiques que recèle l'Algérie tels que les plages, les montagnes, le Sahara, outre les potentialités touristiques spirituelles, historiques et culturelles ce qui fait de notre pays "une destination préférée des touristes".

Pour sa part, l'ancien SG de l'organisation mondiale du tourisme, Taleb Refaie a affirmé que l'Algérie "possède des atouts et des capacités considérables la qualifiant d'attirer davantage de touristes et d'investissements touristiques, en sus de l'accueil des manifestations et des conférences internationales dans différents domaines", appelant tous les acteurs à visiter l'Algérie et prendre connaissance de ses potentialités".