Algérie: Université Sétif-2 - Ouverture d'une formation sur les dimensionsré gionales du terrorisme

SETIF, 10 nov 2019 (APS)- Un stage de formation au profit de plusieurs corps de sécurité s'est ouvert dimanche à l'université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2 sous l'intitulé "premiers cours professionnels sur les dimensions régionales du terrorisme et de l'extrémisme du point de vue de l'Algérie sur le projet international PraNET".

Approché en marge de la rencontre, qui se poursuivra jusqu'au 26 novembre, la vice-recteur chargée des relations internationales et de la coopération, Mme Nawal Abdelatif Mami, a indiqué que cette rencontre scientifique organisée dans le cadre du partenariat tripartie entre l'université de Sétif-2, l'université italienne Bergame et l'université azerbaidjanaise Ada est destiné aux divers corps de sécurité concernés par la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et les structures concernées par la politique de réinsertion sociale.

Le stage s'inscrit dans le cadre d'un projet mené depuis janvier passé conjointement par ces trois universités (de Sétif, Bergame et Ada) incluant un master spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pour 18 étudiants de l'université de Sétif-2 dont la première promotion présentera le 20 novembre courant à l'université italienne de Bergame ses thèses de soutenance.

Le projet porte également sur la présentation de cours sur le thème et des activités de recherche à sanctionner par la conception d'un ouvrage les thésards.

De son côté, Pr. Michael Bruneli de l'université de Bergame (Italie) et Pr. Narjisse Islam Youva de l'université d'Ada (Azerbaïdjan) ont évoqué les efforts de leurs Etats respectifs dans la lutte contre le terrorisme considérant que l'Algérie comme pionnière dans le domaine et que l'occasion est opportune pour la communauté internationale de tirer profit de l'expérience algérienne.

Le recteur de l'université de Sétif-2, Pr. El Kheïr Kechi, a estimé que la lutte contre le terrorisme concerne tout le monde puisque 53 pays ont souffert de ce fléau et l'Algérie possède une grande expérience dans la lutte contre ce fléau acquise durant la décennie noire. Cette expérience, a-t-il ajouté, ne s'est pas limité au combat contre le terrorisme mais s'était élargie à la réinsertion dans la société des concernés et y faire face à l'heure des évolutions technologiques.

Il a rappelé que l'Algérie a été un des premiers Etats à œuvrer en faveur de la coopération internationale dans la lutte contre ce phénomène et un des premiers signataires des conventions internationales relatives à cette lutte et a contribué positivement à la présentation des conventions internationales sur la lutte contre le financement des groupes armées ainsi qu'à initier des méthodes de réinsertion sociale des "égarés" et la conception d'une stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme.

Le stage, a-t-il ajouté, aborde ce phénomène selon une approche académique apolitique en vue d'avancer davantage dans la lutte contre le fléau et proposer une stratégie opératoire pour en prévenir les risques futurs.

Ce stage est encadré par des experts algériens ainsi que des deux universités de Bergame (Italie) et d'Ada (Azerbaïdjan).