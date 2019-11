Algérie: Football / Sélection algérienne - Mohamed Boughlali nouveau médecin des Verts

Alger — La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, lundi sur son site officiel, la désignation du Dr Mohamed Boughlali en qualité de médecin de l'équipe nationale, qui s'apprête à disputer deux matchs officiels contre la Zambie, jeudi au stade Mustapha Tchaker de Blida, et le Botswana (le 18 novembre) à Gaborone, pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (FCAN-2021).

Désigné en remplacement du Dr Mohamed-Larbi Benazieb, et en concertation avec le sélectionneur national, Djamel BelmadiI, le nouveau médecin de la sélection algérienne n'est pas à sa première expérience avec les Verts, puisqu'il a déjà occupé ce poste de 2007 à 2014 avec à son actif la préparation et la participation aux CAN 2010 en Angola et 2013 en Afrique du Sud. Comme il a eu à prendre part aux Coupes du monde de 2010 et de 2014 respectivement en Afrique du Sud et au Brésil.

Père de quatre enfants, Dr Boughlali est spécialiste en médecine du sport à la faculté de médecine de Toulouse, spécialiste en rééducation fonctionnelle et en hydrologie et climatologie médicale à la même faculté.

Par le passé, il a eu à occuper ce poste de 1993 à 1996 sous la présidence du défunt Harraigue puis de Larbi. Brik, mais également membre de la commission médicale de 2002 à 2008 sous la responsabilité du Dr Zerguini.

En plus du Dr Boughlali, le staff médical de la sélection a été renforcé également par l'intégration de Yoann Dijkstra, diplômé d'Etat de masseur-kinésithérapeute à l'IFMK Saint-Michel de Paris en 2010, mais aussi de thérapie manuelle orthopédique "Concept Maitland", à Paris et Lausanne (2015 à 2018), formation au "Concept Mulligan", thérapie manuelle adaptée à la prise en charge des sportifs (2016), rééducation des maladies respiratoires, clinique du Souffle, Osseja (2011).