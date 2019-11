Algérie: Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté à Blida

Alger — Un (01) élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, dimanche à Blida, par un détachement de l'Armée nationale populaire, indique lundi un communiqué du ministère de la défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 10 novembre 2019, un (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Blida/1ère Région militaire", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes, à Tamanrasset/6e RM et Tindouf/3e RM, "douze (12) personnes et ont saisi quatre (04) marteaux piqueurs, quatre (04) groupes électrogènes, deux (02) détecteurs de métaux ainsi que quatre (04) véhicules tout-terrain", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Jijel/5e RM "treize (13) individus et ont saisi trois (03) fusils de chasse, une quantité de munitions et (229) comprimés psychotropes".

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté à El-Oued/4e RM et Souk-Ahras/5e RM, "quatre (04) narcotrafiquants et saisi (21) kilogrammes et (800) grammes de kif traité ainsi que (7925) comprimés psychotropes", ajoute le communiqué.

Un individu en possession d'un drone a été également arrêté à Blida, conclut le MDN.