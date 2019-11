Togo: TAB Agro se met au service du secteur agricole togolais

Voir des entreprises qui s'investissent dans l'agriculture et l'élevage soit en finançant la création d'entreprises agricoles ou encore se mettre elles-mêmes à l'agriculture comme un de leurs domaines d'activités.

C'est l'un des voeux du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Il l'a réitéré Vendredi dernier en soirée au cours d'un talk show sur les plateaux de la télévision nationale TVT, lors d'une émission qui a permis de faire le point sur la Collecte des fonds pour le Telefood 2019. Des fonds devant servir à la création de 1000 entreprises agricoles. Eh bien, le ministre est servi par TAB Group Business de John Ananie Agoulou.

Le même Vendredi, et au moment même où se déroulait l'émission, ce Togolais ayant résidé pendant un bon moment en Allemagne, et de retour au pays depuis plusieurs mois déjà, dans l'optique de contribuer à la résolution du problème de chômage et de la pauvreté lançait son entreprise multiprestataires dont l'un des domaines est agricole avec son département TAB Agro.

Des explications de la responsable de ce département, Lucia Komiza, il s'agit "comme son nom l'indique, d'un département qui est lié à l'agriculture et intervient dans l'agro-industriel".

Précision TAB Agro "fait de "l'achat et la vente des produits agricoles tropicaux (soja, sésame, coton, arachides, noix de cajou, noix de karité et bien d'autres)", "la transformation du cru local", "l'agro-industrie", "toute activité agropastorale", "l'élevage", "la production et la vente des produits phytosanitaires, vétérinaires" et enfin, "l'achat et la vente en gros, demi-gros et détail de marchandises de toute nature".

Au cours de cette cérémonie qui lançait officiellement les activités de cette entreprise qui a vu le jour depuis Décembre 2017, le Président Directeur Général parlant de son entreprise qui opère dans neuf domaines différents, a indiqué qu'il s'agit d' « une société qui regroupe beaucoup de départements.

Nous avons mis sur pied ici au Togo TAB Group qui sera dans plusieurs domaines ici au Togo et en Afrique ».

Aussi, a-t-il confié au cours de cette soirée de lancement officiel des activités de cette société dont les premiers jalons ont été posés depuis décembre 2017, c'est bien un rêve d'adolescence qui se réalise ainsi pour lui qui depuis son âge de 15 ans projetait devenir un grand entrepreneur.

Et à ceux qui peuvent se demander le ou lesquels des départements sont les plus essentiels dans ce florilège présenté, M. Ananie Agoulou a indiqué que « tous les départements sont très importants.

Nous allons essayer de faire le nécessaire pour développer tous les départements pour le bien de notre nation et l'Afrique ».

Pour en arriver, il table sur plusieurs valeurs fondamentales que sont « le respect, la confiance, l'honnêteté, la loyauté, la finesse, l'efficacité, la ponctualité », qui viennent renforcer la rigueur, le sérieux et le courage, indispensables d'après lui à tout acteur comme lui entend œuvrer pour « diminuer le chômage en Afrique ».

Pour information, TAB Group Business SarlU, a son siège social au quartier Attiégou Togo 2000, dans la banlieue Nord de Lomé, dans le deuxième immeuble dans la troisième von à droite en venant de la pharmacie Raoudha.

Ou encore est joignable au 05 BP 5122 Lomé-Togo ou au contact téléphonique (+228) 22 26 51 01/ 96 52 74 74 /96 52 75 75, ou sur son site web, www.tabgroup-business.com et E-mail : tab@tabgroup-business.com, pour toute informations utiles sur les activités et autres services qu'elle offre.