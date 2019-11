Togo: Nicolas Lawson renonce - « Je ne serai pas candidat à la présidentielle »

document

Alors qu'il est l'un des leaders politiques à annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2020, le président du PRR (Parti du Renouveau et de la Rédemption), Nicolas Lawson dans un Memento pour l'avenir se rebiffe.

"Les conditions ne sont pas réunies pour que je fasse une campagne de propositions novatrices lors des prochaines élections présidentielles.

Je ne serai donc pas candidat aux élections présidentielles de 2020", ce sont là des mots de l'ancien candidat à la présidentielle.

Voici le Memento dans son intégralité.

MEMENTO POUR L'AVENIR

11 Novembre 2019

Notre pays est à un tournant important de son histoire et la mutation rapide du cours des choses peut affecter très négativement l'avenir de millions de ses enfants.

Malheureusement, la corruption et les vices de toutes sortes sont en train de miner profondément le corps social et les effets qui en résultent sur la moralité publique sont dévastateurs.

Les responsables politiques font cependant tout pour circonscrire les patriotes, qui veulent le bien général. Ils s'enrichissent aux dépens de l'État et des citoyens. Ils préfèrent s'associer avec des étrangers pour endetter le pays, pour piller ou brader les ressources nationales.

Le plus incroyable est que la minorité, qui entoure le Président Faure Gnassingbé, recoure à de basses intrigues ou à des manœuvres coupables ou carrément criminels en s'accaparant des milliards de FCFA destinés à des réalisations de travaux publics.

J'avoue que je soutiens les financements de l'homme d'affaires nigérian, Aliko Dangoté, dans notre économie nationale. Mais quel aveuglement tragique en privatisant nos deux seules banques nationales !

Quelle ignorance et quelle forfaiture en cédant à des étrangers le contrôle d'une aussi importante part de notre système de télécommunication ! Où sont la dignité et la liberté de notre peuple ?

Après l'endettement massif au-delà du taux prescrit par l'UEMOA, comment parviendrons-nous au redressement national ?

Est-il possible et rationnel de brader au profit des étrangers tous les leviers devant servir à la relance économique et sociale dans le pays, au moment où les écoles sont en ruine, les hôpitaux en état de sous équipement chronique, le chômage des jeunes endémique, l'environnement en extrême dégradation, la sous-alimentation et la misère massive devenues ravageuses, la délinquance particulièrement subversive, le port et l'aéroport en perte d'opportunité et de dynamisme et l'instabilité sociale périlleuse ?

Avec une situation aussi fumeuse, nos opposants politiques sont presque tous en butte à des soupçons fâcheux.

C'est avec tristesse que je constate que les passions déshonnêtes continuent de prospérer dans le pays et se rencontrent dans tous les rangs. Il est ainsi très difficile pour la masse populaire de pénétrer dans les labyrinthes obscurs des esprits des politiciens.

Mais le prédateur étranger sait que nos gouvernants sont disposés à vendre aisément les faveurs de l'État. Il ne craint donc pas l'existence de cette immoralité et de cette irresponsabilité prédominantes. Mais il prend part à la gabegie comme le pervers prend part à la partouze.

Il forme alors avec nos sœurs et frères l'ordre des crocodiliens. C'est ce rassemblement de crocodile, de gavial, d'alligator et de caïman, qui régente notre pays et nous impose l'ordre le plus ultra-libéral que nous subissons actuellement.

Après eux, ce sera le chaos comme c'est le cas après le césarisme, le fascisme, le caporalisme, le despotisme, etc. Vous voyez de simples et misérables citoyens sortir de l'ombre et parfois de l'indigence et parvenir, en peu d'années et en ayant été que fonctionnaire, à la richesse et à l'arrogance.

Ce spectacle excite le ressentiment et l'intolérance des autres membres de la société. Une telle situation provoque les violences et les divisions auxquelles nous assistons au Togo et ailleurs. Forcément dans un petit pays comme le nôtre dans lequel nous nous connaissons, au sein duquel les injustices sociales sont si réelles et si ostensibles et que l'on ne peut pas attribuer les élévations de la plupart des dirigeants à leurs talents ou à leur vertu, on l'impute donc à leurs vices et à la corruption.

Naturellement, il s'opère un odieux mélange entre les idées de bassesse et de pouvoir, d'indignité et de succès facile puis de l'utilité et de déshonneur.

Mes chers compatriotes, tragiquement, la politique togolaise a toujours été un ballet de trahison, de despotisme, d'intolérance, de tribalisme, de calomnie et de violence. C'est la raison principale pour laquelle, elle a invariablement attiré les plus pervers, les calomniateurs et les lâches.

Elle a trop souvent éloigné les meilleurs enfants de la patrie, qui préfèrent demeurer à l'étranger. Mais objectivement, nous pouvons affirmer sans nous tromper que nous avons eu de bonnes périodes dont nous pouvons être fiers.

Cependant, nous ne devons pas oublier nos divisions, les haines affirmées et les violences des années 1956 - 1958 et celles des années 1958 à 1963. Infortuné peuple que celui du Togo ! Ses joies et ses progrès ont constamment été de courtes durées.

Mes chers compatriotes, il y aura bientôt des élections présidentielles. Ces moments ont constamment été des sommets de violences, des occasions de fraudes électorales et des voies de fait sur les paisibles citoyens. Les parvenus vont encore réveiller et inciter les esprits de l'intolérance et les partisans.

J'ai une longue expérience, à la fois nationale et internationale, que ce soit en Afrique, en France ou aux USA.

Mon esprit est bien édifié pour savoir que quand il y a une thèse, il y a forcément une antithèse et nécessairement une synthèse pour les réconcilier. Par malheur, au Togo, les sectarismes et les anathèmes sont la coutume.

L'opposant est un hérétique pour les thuriféraires du pouvoir et le non prosélyte de l'opposition subit l'excommunication et la calomnie. Même quand de grands périls menacent la stabilité politique, la cohésion sociale et le bien-être des citoyens, les partisans continuent de provoquer les violences et le désordre.

Sachant que quand de grands périls menacent la paix sociale et l'unité nationale dans un pays, les grands peuples restent rarement à leurs niveaux habituels mais s'élèvent au-dessus des basses contingences, je me pose la question lancinante sur le véritable caractère du peuple togolais. Je suis si attristé de constater que notre peuple n'arrive pas à s'élever au-dessus des marottes recuites.

Il succombe depuis toujours à des ressentiments, à des haines non justifiées et à des déchirements très dommageables. Je prie sans cesse et j'espère que des vertus extraordinaires vont émerger et que de grands caractères vont paraître pour le salut de notre patrie bénie par l'Éternel.

Nous avions réussi à la conférence nationale souveraine à faire restaurer notre hymne national et notre devise édictés au moment où notre nation avait été portée sur les fonts baptismaux. Aussi, nous les patriotes, nous chérissons la devise qui nous recommande d'aimer le travail, la liberté et la patrie.

Nous avons avant tout la foi en Dieu. Nous sommes ainsi convaincus qu'avec l'aide de la providence, nous finirons par faire du Togo l'or de l'humanité, sinon ce sera la mission prioritaire et exigeante de nos enfants.

Le parti du renouveau et de la rédemption (PRR) a été créé pour ce seul objectif. L'Éternel nous aidera à élever ses enfants du Togo à la dignité humaine, à rétablir l'unité nationale et le prestige de la patrie.

Les conditions ne sont pas réunies pour que je fasse une campagne de propositions novatrices lors des prochaines élections présidentielles. Je ne serai donc pas candidat aux élections présidentielles de 2020. Le philosophe avait dit qu'il faut au moment venu travailler en cultivant son jardin.

J'ai consacré beaucoup de temps, de mon énergie, de mes ressources à œuvrer pour la paix, pour l'unité du peuple togolais, pour l'entente entre le Togo et ses voisins, pour assister à élever les togolais à la dignité humaine et pour consolider le prestige de notre patrie. Je continuerai à proposer des solutions pour la réalisation de projets novateurs au Togo et dans notre sous-région.

Dieu Tout-Puissant sait ce que j'ai fait pour le bien de mes compatriotes. Il est mon seul juge. Je prie pour qu'il suscite une élite éclairée pour servir sa gloire au Togo et conduire notre chère patrie vers une haute destinée.

Tout est possible. J'en suis persuadé. Comme Nelson Mandela est sorti de prison pour aider la nation arc-en-ciel de l'Afrique du sud à se réconcilier et à renaître au prestige international, je supplie mon créateur pour sa bénédiction sur le Togo.

Fait à Paris : le 11 Novembre 2019

Nicolas LAWSON

Président du PRR