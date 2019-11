Sénégal: Matar Ba - «Vous avez les atouts pour bousculer les grandes nations... »

Matar Ba a réarmé et soutenu l'équipe nationale devant défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe du monde de Beach soccer prévue du 21 novembre au 1er décembre prochain, au Paraguay.

Le ministre des sports qui a procédé vendredi dernier, à la remise drapeau national, soutient que les Lions ont «tous les atouts pour bousculer les grandes nations».

Le ministre des Sports a remis vendredi dernier, de drapeau national à l'équipe nationale de Beach Soccer qui a rallié depuis hier, dimanche 10 novembre, Asunción, la capitale du Paraguay pour la Coupe du monde de Beach Soccer prévue du 21 novembre au 1er décembre.

Matar Bâ espère que Lions, quintuples champions d'Afrique (2008, 2011, 2013, 2016 et 2018), vont encore honorer le drapeau national au vue de leurs résultats obtenus en Afrique et dans le monde. «Les résultats obtenus en Afrique et dans le monde sont la preuve que vous êtes capables du meilleur au Paraguay.

De toutes façons, la détermination que je lis sur vos visages et les échos de vos stages m'autorisent à nourrir les plus grands espoirs.

Vous êtes déjà dans l'histoire... Nos attentes légitimes sont de vous voir honorer le drapeau national... Vous avez les atouts pour bousculer les grandes nations...», a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : «La Fédération a organisé un championnat régulier depuis 2016 ainsi que des stages d'entraîneurs et d'arbitres pour assurer une gestion durable conséquente de la discipline.

Je vous exhorte à vous inspirer de nos traditions de courage, d'engagement et de dépassement pour défendre nos couleurs nationales et inscrire votre palmarès dans les plus grands exploits sportifs de notre pays», a soutenu le ministre des Sports.

Il n'a pas manqué de promettre aux champions une audience avec le président de la République Macky Sall, en cas de «participation honorable».

«Vous êtes les meilleurs en Afrique, personne n'en doute, mais aussi vous faites partie des grands du monde. Revenez avec un exploit et on ira voir directement le président de la République Macky Sall.

Tout ce qui vous reste, c'est d'aller voir le président de la République, que vous fassiez connaissance, parce qu'il est au courant de vos performances.

Si vous atteignez les objectifs, cette fois-ci, on ira le voir et lui remettre les trophées qui vous avez acquis», poursuit-il. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal, partage la poule C de cette compétition mondiale avec le Biélorussie, les Émirats Arabes Unis et la Russie.

Ngalla Sylla, coach des Lions : "On est dans une poule très relevée... "

Vainqueur le week-end du tournoi international «Copa Lagos» de Beach Soccer au Nigeria, le Sénégal compte rééditer la même performance à la coupe du monde (21 novembre au 1er décembre au Paraguay.)

Pour le sélectionneur national Ngalla Sylla, après 6 participations, les «Lions» se doivent de viser le carré d'As. Autrement dit, aller chercher une demi-finale historique.

Logés dans le groupe C avec la Russie (numéro 2 mondial derrière le Brésil), la Biélorussie et les Emirates Arabe unis, les Sénégalais (numéro 1 africain et 10e mondial) auront fort à faire pour se qualifier au second tour.

«On est dans une poule très relevée... " a admis le coach sénégalais. Toutefois, il se dit «confiant et rassuré», au vu de la bonne préparation de son groupe (4 tournois, 16 matchs de compétition intense).

Et, en guise de finition de ce travail de longue haleine, un mini tournoi qu'ils disputeront juste avant le début de la compétition, contre le pays hôte, le Paraguay, le Oman et l'Italie...

LISTE DES JOUEURS SELECTIONNES

Al Seyni Ndiaye, Amadou Ba, Vieux Ibra Sahere Thioune, Mamadou Sylla, Limamoulaye Thiaw Niang, Ninou Jean-Paul Diatta, Babacar Fall, Mamour Diagne, Hamad François Diouf, Jean-Charles Bleck, Raoul Mendy et Lansana Mendy