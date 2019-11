Afrique de l'Ouest: Visite d'une délégation conjointe ONU-Cédéao

Plusieurs scrutins présidentiels auront lieu en 2020. En Guinée, en Côte d'Ivoire et bien sûr au Togo.

'L'année 2020 sera une année d'élections en Afrique de l'Ouest en commençant par le Togo. Et comme d'habitude, les Nations Unies et la Cédéao vont travailler ensemble avec le Togo pour voir comment nous pouvons être utiles pour assurer des élections crédibles et transparentes, a déclaré lundi à Lomé Mohammed Ibn Chambas, le représentant permanent du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'ouest.

M. Chambas s'est entretenu avec la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa Tsëgan.

L'officiel onusien dirige une délégation composée de membres des Nations Unies et de la Cédéoo. On peut citer le général Francis Awagbè Béhanzin (Bénin) Commissaire de l'organisation au département Affaires politiques, Paix et Sécurité et Francis Oké, chef de l'unité assistance électorale.