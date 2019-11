Afrique: Gouvernance mondiale - Paris accueille son deuxième forum sur la paix

Les assises se tiennent à la Grande Halle de la Villette, du 11 au 13 novembre, sous la présidence de Pascal Lamy.

L'événement international portant sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme a été créé l'an dernier lors de la célébration du centenaire de l'armistice. Pour cette année, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. La délégation congolaise est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso.

Pour faire face aux défis d'organisation du monde et dans un contexte difficile pour le multilatéralisme, le forum de Paris sur la paix continue à mobiliser et à rassembler tous les acteurs engagés. Ce sera, affirment les organisateurs, défendre le multilatéralisme face à la montée des «égoïsmes nationaux» dans un monde de plus en plus fracturé, y compris entre alliés atlantistes. Tel sera l'enjeu de cette deuxième édition du forum.

Il agit comme incubateur pour faire avancer les projets et lancer des initiatives nouvelles afin d'examiner en profondeur les principaux défis mondiaux et d'élaborer des solutions pratiques. La rencontre met aussi en avant plus de cent projets du monde entier qui appliquent des solutions spécifiques à des défis de gouvernance mondiale, en offrant des solutions concrètes autour de la paix et de la sécurité, du développement, de l'environnement, des nouvelles technologies, de l'économie inclusive ou de la culture et de l'éducation.

Le coup d'envoi de la réunion diplomatique sera donné par les présidents français, Emmanuel Macron, et congolais, Félix Tshisekedi, la présidente désignée de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le vice-président chinois, Wang Qishan.

Emmanuel Macron sera très attendu après ses propos sur l'Otan en état de «mort cérébrale» en raison du manque de coordination entre les États-Unis et l'Europe et du comportement unilatéral de la Turquie, membre de l'Alliance atlantique, en Syrie.

Changement climatique, inégalités, désinformation, cybercriminalité... , face à tous ces défis, le forum de Paris ambitionne d'être un relais d'actions concrètes et de «bonnes pratiques».