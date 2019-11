Congo-Brazzaville: Chansons sans frontières - L'appel à candidatures se fermera le 22 décembre

L'organisation française Chansons sans frontières (CSF) invite les musiciens et paroliers du monde entier, exceptés ceux résidant en France, à participer à la quatorzième édition de son concours d'écriture de chansons.

Chaque année, CSF propose un concours international d'écriture de chansons en français, dans cent trente pays à travers le monde, autour des droits de l'homme et de la liberté d'expression. À chaque édition, un nouveau sujet est choisi. Pour le compte de cette année, le thème retenu est « L'eau ».

S'agissant de ce thème, les organisateurs expliquent : « De la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer, le voyage de l'eau recommence à l'infini. Ecosystème, sécheresse ou inondation, pollution et pénurie... L'eau nous constitue, elle nous entoure, chante à nos oreilles, elle est la vie. Liquide, solide ou gazeuse, elle est partout, précieuse, indispensable. Que chaque participant se laisse guider par l'eau, ses reflets changeants, ses mouvements, ses chemins, pour en ressortir un message captivant en chanson ».

Plusieurs catégories en compétition

La première concerne les plus de 20 ans dont aucun parent n'a le français comme langue maternelle, la deuxième s'adresse aux candidats âgés de moins de 20 ans et la troisième cible les plus de 20 ans dont, au moins, un des parents a le français comme langue maternelle.

Afin d'élargir ses chances d'être lauréat dans l'une des catégories en compétition, les organisateurs conseillent à chaque candidat de prendre en compte le thème du concours, sans aucune obligation d'utiliser le ou les mots du thème, mais en respectant la proposition, l'idée du thème ; respecter la forme d'une chanson (pas de textes de slam ou de rap). Les couplets peuvent être irréguliers, plus ou moins nombreux. Le format conseillé est de trois couplets et un refrain tout en essayant de garder une forme similaire entre chaque couplet avec le même nombre de vers ou de syllabes, si possible.

« Cette compétition est une opportunité de s'exprimer librement et gratuitement à travers son talent. Que chaque candidat réveille sa passion, fasse chanter ses idées, ses émotions et ses mots. Parlez de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous touche et que vous souhaitez partager. Partez de votre expérience, de vos ressentis car la liberté d'expression c'est aussi cela », conseillent les organisateurs de cette compétition.

Les récompenses

Pour le premier prix, un séjour d'une semaine en France sera offert au lauréat. Le séjour inclut les transports internationaux et nationaux, les visas, l'hébergement et les repas, l'organisation de visites. La venue du lauréat est organisée au moment de la soirée de remise de prix et sa présence est indispensable. Pour le deuxième prix, une enveloppe de cinq cents euros sera remise au gagnant. Quant au lauréat du prix jeune public, il empochera la somme de trois cents euros. Celui du prix français langue maternelle recevra, quant à lui, cent cinquante euros.