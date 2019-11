Congo-Brazzaville: Connaissances scientifiques - L'Unesco appelle à mettre les acquis à la disposition de tous

La directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Audrey Azoulay, a souhaité, le 10 novembre, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, que personne ne reste sur le bord de la route à ce sujet.

« Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 repose sur un engagement, celui de faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Aujourd'hui comme hier, le contrôle du savoir conduit à l'inégalité, à l'exclusion et au conflit social», a écrit Audrey Azoulay dans un message. « Alors que notre planète se trouve face à un nombre croissant de défis, dont le changement climatique, la perte de biodiversité et les catastrophes naturelles, le développement des connaissances scientifiques importe plus que jamais », a-t-elle ajouté.

Audrey Azoulay a plaidé pour que ces défis soient relevés afin de répondre aux exigences du thème consacré à la célébration de l'événement cette année : « Science ouverte - ne laisser personne de côté ». Un sujet qui vise à rendre la science plus accessible, le processus scientifique plus inclusif, mais aussi de mettre les résultats de la science à la portée de tous.

La cheffe de l'Unesco a souhaité que des efforts soient davantage consentis dans la science, la recherche et la technologie, en particulier dans la perspective de faire germer de nouvelles idées novatrices. « La science ouverte vise à mettre l'information, les connaissances et les données scientifiques à la disposition de tous. En accroissant l'accès à l'information, elle vise à donner à tous les scientifiques, innovateurs, ingénieurs, entrepreneurs et citoyens la possibilité d'observer, d'apporter et de créer du savoir dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'innovation », a souligné la directrice générale de l'Unesco.

Pour Audrey, cette approche renforce la transparence et la responsabilité, mais elle aide aussi à donner des chances égales à tous, en encourageant la participation à la culture scientifique. « L'Unesco est prête à prendre la tête de ce dialogue mondial en vue de s'assurer que la science ouverte concrétise tout son potentiel. Au niveau international, la science ouverte peut contribuer à combler les fractures scientifique et technologique ainsi que les écarts dans le domaine de l'innovation, en garantissant que les progrès scientifiques et technologiques bénéficient à tous et ne laissent personne de côté », a-t-elle poursuivi.

Célébrée le 10 novembre de chaque année, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement souligne le rôle important de la science dans la société et la nécessité de faire participer le grand public aux débats sur les questions scientifiques émergentes. De plus, elle souligne l'importance et la pertinence de la science dans notre vie quotidienne.

En voulant rapprocher la science de la société, cette Journée vise à garantir que les citoyens soient informés des développements scientifiques. Elle permet également de mettre un accent sur le rôle joué par les scientifiques dans l'élargissement de la compréhension de la planète habitée par les hommes.