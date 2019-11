Ile Maurice: Poudre-d'Or - «Notre village est riche en histoire»

En 1994, selon l'ouvrage de Guy Rouillard «Le Quartier de Poudre d'Or», le nom du village est relevé sur une feuille datée du 24 et 26 mars 1734 révélant la capture d'esclaves fugitifs.

Ce même papier montre que l'arrestation d'esclaves fugitifs s'est produite à Rivière-des-Citronniers. Cette rivière est définie sous le nom de la Rivière de la Poudre sur la carte de l'Isle de France par l'Abbé de la Caille en 1763. Une décennie plus tard, le village est nommé Poudre-d'Or, suivant la carte réalisée par Jacques Nicolas Bellin.

Depuis, le nom n'a pas changé. Et le village de Poudre-d'Or attire aujourd'hui de nombreux visiteurs. Cela, grâce à ces monuments historiques. Comme le monument des amoureux Paul et Virginie, immortalisé par l'auteur Bernadin de Saint-Pierre. Ce lieu attire pas mal de visiteurs chaque année. D'ailleurs, on raconte que le naufrage du légendaire Le Saint-Géran a eu lieu au village de Poudre-d'Or dans la nuit du 17 au 18 août 1944. Virginie avait quitté la France pour rejoindre son bien-aimé Paul à l'île Maurice. Mais s'est hélas produit un naufrage... sous les yeux de Paul, qui a succombé à son chagrin.

Des habitants confient que Poudre-d'Or n'aurait été qu'un simple et petit village sans Paul et Virginie. «Notre village est riche en histoire. Nous en sommes tous fiers. La tranquillité et la bonne entente entre chacun des habitants y règnent», lâche l'un d'eux. Pour sa part, une mère de famille de faire ressortir que le monument de Paul et Virginie est une attraction spéciale. La belle vue sur la mer est plus que fascinante, dit-elle. «Nous y passons beaucoup de temps en famille. Nous avons grandi ici et nous avons entendu l'histoire de Paul et Virginie. Maintenant, nous la transmettons aux plus petits.»

Outre la pêche et le monument de Paul et Virginie, Poudre-d'Or a également l'église Sainte-Philomène, qui date de plus de 170 ans. Il nous revient que l'église Sainte-Philomène a été construite sur un terrain offert par Madame Baudot, qui avait aussi pourvu un emplacement pour le cimetière. En 1848 a lieu l'inauguration solennelle de l'église en pierres basaltiques en présence de père Laval. Ce dernier a été l'inspirateur du plan normand de l'édifice, qui servira par la suite de modèles à d'autres églises.

L'église Sainte-Philomène avait subi des rénovations en 1997 pour marquer ses 150 ans. Après plus de deux décennies, elle a su sauvegarder sa belle structure et est aujourd'hui un patrimoine culturel.