Afrique: "Africa Property Investment Awards" - Cosmos Yopougon distingué 2e Centre commercial de l'Afrique

Le rideau est tombé sur l'édition 2019 de l'évènement annuel de récompense des meilleures initiatives continentales en matière d'innovation, services, design, architecture.

Le leadership ivoirien, en Afrique, en matière d'innovation vient d'être réaffirmé. En effet, le Centre commercial Cosmos de Yopougon, a glané le titre de 2e meilleur Centre commercial du continent, lors de la 3e édition, le 2 octobre, à Johannesburg (Afrique du Sud), des Africa Property Investment Awards (API).

En réceptionnant son trophée, à l'aune de son 1er anniversaire, Cosmos Yopougon a fait sensation en tant que seule enseigne francophone dans sa catégorie sur 13 au total.

C'est donc un honneur pour la Côte d'Ivoire qui ne cesse de transformer sa physionomie urbaine et son ancrage de destination touristique d'affaires, de divertissement et de loisirs de choix en Afrique.

Les promoteurs immobiliers, les fournisseurs et les propriétaires d'hôtels, centres commerciaux, casinos, espaces de loisirs de toute l'Afrique qui y ont eu la possibilité de présenter leurs meilleurs projets et services, lors de cette soirée des API, ont ainsi salué le fait que Cosmos soit le premier centre commercial de classe mondiale à être construit à Yopougon, la plus grande municipalité d'Abidjan.

En plus, le jury a été séduit par le fait qu'il ait été conçu pour être respectueux de l'environnement et économe en énergie avec l'intégration de caractéristiques écologiques optimales, notamment l'éclairage naturel pour réduire la consommation d'énergie et optimiser les installations grâce au système de construction.

Le centre commercial se positionne aujourd'hui comme un lieu de vie dans lequel les clients peuvent vivre « une expérience », faire leurs courses, acheter des marques locales et internationales, se divertir avec leur famille et leurs amis, le tout dans un même espace.

D'ailleurs pour fêter son 1er anniversaire, Cosmos Yopougon organise un mois anniversaire avec une grande tombola et de nombreux lots à gagner tout au long du mois de novembre, des prestations d'artistes tout les vendredis dans le Food-court et une fashion-week avec les défilés des marques du Centre commercial du 29 novembre au 1er décembre.

Pour Noël, le centre commercial proposera différentes animations dans un décor féérique sur le thème « Dans le Paradis du père Noel ». Le tout, pour opérer une transition toute enchantée de 2019 à 2020, et dans un univers quasi-cosmique !

Pour en revenir au Prix, le 3e du genre, il faut noter qu'il a été attribué en marge de l'Africa Investment Summit & Expo (API). Qui est l'événement immobilier le plus important et d'Afrique. Et qui en était à sa 10e édition.

Il met en réseau et active le benchmark pour les principaux acteurs immobiliers locaux et internationaux en Afrique, stimulant ainsi les investissements et le développement dans un large éventail de projets et développements immobiliers et d'infrastructures à travers le continent.

C'est en tout cas, une reconnaissance par leurs pairs pour les dirigeants de HC Capital Properties, la compagnie d'investissement et de développement spécialisée dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest avec comme marchés cibles la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigéria, promotrice de Cosmos, qui devrait les encourager dans leur plan de développement.