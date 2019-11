Soudan: Une délégation Turque rend visite à Cheikh Abdul-Wahab Al-Kabbashi

Khartoum — - Le Directeur du Service de Waqf Al-Khairat au Soudan, Ismail Kaya, s'est récemment rendu dans la Zone d'Al-Kabashi, dans le nord de Khartoum, au sein d'une délégation turque dirigée par le Dr Moustafa Dadash, Attaché Religieux à Khartoum et d'autres Organisations Turques travaillant au Soudan.

La délégation turque a rencontré le Khalifa Abdul-Wahab Al-Kabbashi, Sheikh Khalifa Al-Kabbashi, avec son maître et sa retraite dans le village d'Al-Kabbashi, au nord de la Localité de Bahri, dans l'État de Khartoum.

Sheikh Abdul-Wahab Al-Kabbashi, Cheikh Khalifa Al-Kabbashi, a reçu la délégation turque avec une Ovation debout au peuple des Sectes Soufies, connu sous le nom de peuple de Kabbashi.

Les Sections Principale et Secondaire et ses Piliers sont des Etudiants du Coran.

Les Ecoles se spécialisent dans la Mémorisation du Coran afin que les Etudiants puissent conserver le Coran dans son Intégralité avant de s'inscrire à l'Université. Une Image Intégrée du Cours des Ecoles dans la Mémorisation du Coran et une Interaction avec la Communauté Locale et participer à des Activités Culturelles et Sportives dans la Zone, où les Etudiants de l'Ecole ont récolté de nombreux Trophées lors de Compétitions Sportives et Culturelles.

La délégation turque a visité le Sanctuaire de Sheikh Al-Kabbashi et le reste des Anciens de celui-ci, qui font partie des Dômes de la Région.

Dans son discours, Sheikh Abdul-Wahab Al-Kabbashi a parlé du rôle de Sensibilisation et d'Education joué par les Sectes Soufies au Soudan, à travers l'Histoire et aujourd'hui, et son Profond Respect pour les Anciens et les Guides des Ordres Soufis.