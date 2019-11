Sénégal: Mise en œuvre des Odd - Dakar abrite du 12 au 14 novembre, un atelier régional sur l'alimentation et l'agriculture

Un atelier régional pour l'Afrique portant sur une nouvelle approche pour l'intégration de l'alimentation et de l'agriculture durable dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable se tient à Dakar du 12 au 14 novembre prochain.

Selon un communiqué de la Fao, l'atelier devrait permettre de familiariser les pays avec cette approche intégrée pour la planification de l'alimentation et de l'agriculture et l'allocation des ressources. Il devrait également servir de plate-forme permettant aux participants d'apprendre de leurs expériences respectives (défis et pratiques réussies) en matière de transformation de l'alimentation et de l'agriculture.

Il s'appuie sur les résultats de l'atelier de la FAO intitulé "Vers une agriculture, une sylviculture et une pêche productives, durables et inclusive à l'appui du Programme de développement durable pour 2030", tenu à Kigali (Rwanda) en septembre 2016, et complète le dernier "Atelier régionale de renforcement des capacités sur le survie des indicateurs de développement durable en Afrique orientale »qui s'est tenu à Addis-Abeba du 28-30 Mai 2019.

Les objectifs généraux de l'atelier sont les suivants. Il s'agit entre autres, de présenter un outil permettant aux pays de planifier et d'allouer des ressources dans le cadre de la réalisation des Odd, de promouvoir une large prise de conscience sur l'intégration des Odd pertinents à l'alimentation, à l'agriculture et aux ressources naturelles dans les plans nationaux d'investissement conformément à la disposition de la Déclaration de Malabo, de partager les expériences et discuter des progrès et des difficultés associées à l'intégration des Odd dans les plans nationaux d'investissement.