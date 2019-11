Seychelles: Les pêcheurs d'une île des Seychelles ferment volontairement leurs zones de pêche afin de protéger leurs stocks

Une zone autour du port principal de l'île de Praslin aux Seychelles, la deuxième île la plus peuplée du pays, a été délimitée comme une zone de fermeture volontaire de la pêche afin de contribuer à la préservation du stock de poisson.

Le projet, une initiative de la Praslin Fishing Association, vise à préserver une partie de la baie Sainte-Anne en limitant les activités de pêche dans cette zone pendant un certain temps. Le gouvernement a bien accueilli le projet volontaire.

Trois bouées jaunes intitulées «Fermeture de la pêche» indiquent les zones de fermeture entrées en service le 1 er novembre. Tous les navires sont priés de respecter une distance de sécurité et de naviguer avec une extrême prudence à l'approche des zones délimitées.

L'initiative vise à aider à maintenir le stock de poisson dans cette zone et à donner suffisamment de temps pour que le stock grandisse. La fermeture restera en vigueur jusqu'au 30 avril 2020.

"En tant que pêcheurs, nous avons constaté une diminution de la taille des poissons. Nous avons pris des exemples de projets similaires menés ailleurs et qui ont donné des résultats intéressants", a déclaré Darrel Green, président de l'association des Pêcheurs de Praslin.

Il a ajouté qu'ils s'inspiraient d'un projet similaire mené à Rodrigues, une île autonome de Maurice, où la fermeture de la pêche a été effectuée pour le poulpe.

Les pêcheurs de Rodrigues ont remarqué qu'avec le temps, leurs prises avaient considérablement diminué en raison de pratiques de pêche non durables et des effets du changement climatique sur les récifs. La communauté a commencé à fermer volontairement la pêche au poulpe deux mois par an. En conséquence, les prises ont augmenté au cours des quatre dernières années.

M. Green a déclaré que la fermeture volontaire en cours sur Praslin "n'est pas un projet à travers lequel vous verrez le résultat dans six mois".

Il a ajouté que l'association voulait que la fermeture soit annuelle.

Le projet cible principalement les pêcheurs artisanaux qui vivent des espèces vivant sur le récif. Pendant les mois de fermeture de la baie, ces pêcheurs devront pêcher ailleurs.

«C'est l'initiative d'un groupe de personnes et je pense que les pêcheurs de la région de Baie Sainte-Anne doivent comprendre qu'il s'agit d'une idée venant de la communauté et que tout le monde doit l'accepter et la respecter», a déclaré M. Green.

Un autre aspect du projet consiste à servir de modèle éducatif à la communauté de pêcheurs de Praslin.

«Nous n'avons pas besoin que le gouvernement vienne toujours nous dire de protéger nos propres ressources. En tant que pêcheur, nous devons nous unir pour réaliser ce projet et conserver ce que nous avons pour la génération à venir », a déclaré M. Green.

La pêche est le deuxième contributeur à l'économie des Seychelles.

Le ministère des Pêches et de l'Agriculture a bien accueilli le projet. Le secrétaire principal du département de la pêche, Jude Talma, a déclaré lors d'une interview précédente que c'était une bonne initiative.

«Depuis de nombreuses années, nous parlons de pêche durable et cela touche enfin les pêcheurs. Ce secteur dépend vraiment d'eux et des mesures qu'ils prennent. Je tiens à les féliciter d'avoir franchi cette étape », a déclaré M. Talma.

Au fil des ans, les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont beaucoup mis l'accent sur la pêche durable. L'une des initiatives est un exercice de planification de l'espace marin pour élargir les zones protégées et un plan de gestion de la pêche pour le plateau de Mahé afin de passer progressivement d'une pêche en accès libre à une pêche plus contrôlée.