Sénégal: Kaffrine - Les effectifs du Centre de formation des maîtres d'enseignement technique ont tripé en 3 ans (directeur)

Kaffrine — Le Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et professionnel (CNFMETP) de Kaffrine (centre) a triplé ses effectifs en trois ans, passant de 255 à 454 apprenants, a-t-on appris de son directeur Serigne Cheikh Kassé.

"Les effectifs de nos apprenants sont passés de 155 apprenants en 2016 à 454 apprenants en 2018. Donc, en trois ans, nous avons presque triplé le nombre d'apprenants", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS et Le Soleil.

Selon son directeur, le Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et professionnel a formé au total 62 élèves-maîtres dont 5 filles rien qu'en 2018.

"Pour le niveau certificat d'aptitude professionnelle (CAP), nous avions également formé 133 apprenants dont 11 filles" au cours de la même année, sans compter "128 apprenants en formation initiale dont 29 filles" pour le Brevet d'études professionnelles (BEP), a-t-il détaillé.

S'agissant de la formation diplômante, a ajouté Serigne Cheikh Kassé, le CNFMETP a formé l'année dernière 41 maîtres-contractuels, en plus de 60 jeunes formés en mécanique-automobile et en informatique appliquée, dans le cadre du projet de formation des jeunes de Kaffrine.

"Trente jeunes de la région de Kaffrine ont été également formés dans le cadre du projet de formation-insertion en installation et maintenance des panneaux photovoltaïques", a signalé M. Kassé.

Il a rappelé qu'en 2017, le taux de réussite des élèves-maîtres à l'examen de sortie était de 100%, contre 77,77% pour les CAP et 56,66% pour les BEP.

"La performance des artisans en menuiserie métallique a permis la réalisation moderne d'une presse à huile et d'une décortiqueuse dans notre centre".

De même, "le perfectionnement des artisans en maçonnerie a permis d'acquérir des techniques de traçage et de coffrage d'escaliers et circulaires et des travaux de plafonnage en plâtre", a renseigné Serigne Cheikh Kassé.

Selon lui, le CNFMETP a pour ambition d'augmenter son taux de fréquentation, de former des élèves-maîtres en menuiserie bois et en froid-climatisation et d'ouvrir de nouvelles filières en fabrication et réparation de machines agricoles, en carrelage et plomberie et en froid-climatisation.

"Nous voulons également développer la qualification professionnelle de la jeunesse de Kaffrine et des localités environnantes en mettant en place des projets de formation-insertion en fonction des besoins socio-économiques de la localité", a fait savoir M. Kassé.

Il note qu'entre autres perspectives, le CNFMETP veut aussi diversifier les prestations de service et mettre en place une unité de formation mobile.

Le Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et professionnel (CNFMETP) de Kaffrine est l'une des quatre écoles nationales de formation des enseignants du ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat. Il a été créé en 1964.

Le CNFMETP était tombé en léthargie de 1982 à 2002, date à laquelle le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat a repris les activités dudit centre dans le cadre de la formation diplômante des contractuels.

A partir de 2008, ce département ministériel a entrepris de relancer ses activités, avec l'accompagnement du projet belge APEFE (Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger).