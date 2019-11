Congo-Brazzaville: Lions club - Le gouverneur du district 403 B1 en descente dans sa juridiction

Mbadinga Itsouhou a éffectué récemment sa toute première tournée depuis son élection à la tête du district 403 B1 qui englobe huit pays, notamment le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, l'Angola, la Guinée équatoriale ainsi que le Sao Tomé-et-principe.

Pointe-Noire a été la quatrième ville que Mbadinga Itsouhou a visité après celles de Cabinda, Yaoundé et Douala. Ce déplacement lui a permis de rencontrer les clubs Lions de la ville océane pour s'enquérir de leur santé et mesurer le niveau de la mise en œuvre du programme international et celui du district. Aussi s'est-il assuré que ces clubs fonctionnaient de manière harmonieuse et efficace, conformément aux règles de l'association et que chaque club réalisait régulièrement des actions humanitaires utiles, promouvait la croissance de l'effectif... Le nouveau gouverneur a demandé aux Lions de Pointe-Noire de viser l'excellence dans le service à la communauté afin de proposer des actions de qualité qui répondent à des besoins humanitaires réels.

Vers la construction d'un centre de diabétologie à l'hôpital général de Loandjili

Les clubs Lions de Pointe-Noire ont signé, le 30 août, un protocole d'accord avec l'hôpital général de Loandjili pour la construction d'un centre de prise en charge de diabète. Le nouveau gouverneur a profité de ce déplacement dans la ville océane pour visiter et, surtout, prendre attache avec l'équipe dirigeante de l'hôpital. La rencontre a été marquée par une conférence de presse regroupant les responsables des clubs Lions et médecins de l'hôpital général de Loandjili. Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'hôpital, Vital Evans Ebelebé, a rappelé que le diabète est reconnu comme une priorité de santé publique.

Cette maladie chronique concerne plusieurs personnes, enfants, jeunes et plus âgées avec un chiffre en constante progression. « Si le diabète n'est pas bien contrôlé et suivi, l'état de santé du malade s'aggrave à long terme, le diabète peut être à l'origine de complications cardiovasculaires ou d'insuffisance rénale. C'est la première cause de cécité, l'une des principales causes de dialyse et d'amputations non traumatiques », a-t-il dit.

Le nouveau gouverneur du district 403 B1 a énuméré l'importance de ce projet et donné la vocation de son association. Il a indiqué qu'en mettant en place ce centre de prise en charge, le Lions Club entend lutter efficacement et durablement contre le diabète. « Ce centre spécialisé dans la prise en charge du diabète va accueillir les malades atteints de cette pathologie en leur proposant un parcours de soins d'excellence. Depuis 2017, année du centenaire du Lions club international, le diabète est l'un des axes principaux que cette organisation philanthropique soutient à l'échelle mondiale », a-t-il dit.

Mbadinga Itsouhou a été élu au poste de gouverneur du district 403B1 du Lions Club international lors de la trente-huitième convention multiple 403, en mai dernier, à Conakry, en Guinée. Il a pris ses fonctions à la convention internationale des Lions clubs à Milan, en Italie, le 9 juillet, après la réception du collier de gouverneur. Son programme se focalise sur quatre piliers, à savoir améliorer l'expérience des clubs en matière de service, construire une croissance durable pour aller vers deux districts en Afrique centrale, renforcer et adapter le niveau de formation pour accompagner la croissance et contribuer significativement à la campagne 100 et renforcer le soutien à la LCIF. Il est membre du Lions club Pointe-Noire Concorde depuis vingt ans. Docteur en sciences économiques, il succède au Camerounais Dr Pierre Klebert Ketchiozo.