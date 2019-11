Congo-Brazzaville: Environnement - De nombreux arbres plantés à l'école primaire de Tchizalamou

L'ONG Help Congo a organisé, le 9 novembre, à l'école primaire de Tchizalamou, dans le district de Madingo-Kayes (département du Kouilou), en partenariat avec la Fondation Brasco, une opération de planting d'arbres à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre.

Plus de cinq cents plants ont été mis en terre à l'école primaire de Tchizalamou par ses élèves et ceux d'autres écoles privées comme Louis Gregory, Kimpolo Fonkoma et l'école Mâ Loango de Pointe-Noire. Au cours de cette activité, les espèces fruitières (avocatiers, citronniers, safoutiers), les eucalyptus et les acacias ont été plantés.

Peu avant la mise en terre des plants, Help Congo a sensibilisé les élèves et la population de Tchizalamou à l'importance du planting. «L'arbre contribue à la protection de la planète et quand vous plantez un arbre, vous sauvez des vies », a dit Jean-Baptiste Banzenza Kololo, responsable éducation environnementale à Help Congo. Un souci écologique partagé également par la Fondation Brasco qui œuvre dans l'environnement, le climat et la santé, a renchéri Dominique Dhello, chargée de la communication à Brasco. « Les enfants, c'est l'avenir. Et planter les arbres, c'est un acte pour la protection de l'environnement et, partant, de l'enfant », a-t-elle ajouté.

Par cette opération, l'école primaire de Tchizalamou aura des essences qui protègeront les enfants contre le soleil, stabiliseront les sols et empêcheront ainsi la désertification sans oublier leur apport en oxygène indispensable à la survie des êtres. « Nous avons choisi Tchizalamou parce que ce village se situe à l'entrée du parc national de Conckouati où nous déployons nos activités. Ainsi, par ce planting, l'école va avoir dans sa cour et tout son périmètre des arbres d'ornement mais aussi d'essences fruitieres dont ils pourront revendre les produits à l'avenir pour faire face à certains besoins de l'école», a dit le responsable éducation environnementale d'Help Congo.

Pour les enfants, cette activité a été bénéfique car ils ont saisi l'importance de l'arbre pour l'équilibre écologique. Ravie, Nancy Loko, la directrice de l'école de Tchizalamou, a remercié Help Congo et Brasco pour cette initiative qui a honoré son établissement scolaire. Elle a souhaité une dotation en outils aratoires pour bien assurer l'entretien des plants mis en terre. Une doléance qui sera traduite en acte dans les meilleurs délais, ont répondu les organisateurs. Un rafraîchissement a été offert à la résidence du chef de village de Tchizalamou à tous les participants, heureux d'avoir accompli un geste louable pour la survie des êtres de la planète.