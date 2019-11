Afrique: Burkina # Ouganda du 13 novembre - Baptême du feu du coach Malo au stade du 4-Août

Les Etalons du Burkina démarrent la campagne de la CAN 2021 par la réception des Cranes de l'Ouganda.

Pour cette première journée des éliminatoires qui constitue aussi la première de Kamou Malo, le technicien burkinabè a dévoilé la liste des 23 joueurs qui devront mouiller le maillot le mercredi 13 novembre à 19h au stade du 4-Août.

Kamou Malo est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Il fera son baptême du feu mercredi lors de la 1re journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Face aux Cranes de l'Ouganda et à 48 heures de la rencontre, il a dévoilé la liste des Etalons qui sont retenus pour ce match inaugural.

23 joueurs que le coach estime être en mesure de lui donner satisfaction et d'engranger les 3 points de la victoire. Parmi ces joueurs, le coach n'a pas opéré de changement notable. Le seul fait majeur est l'absence du portier Hervé Koffi, blessé avec sa formation de Guimarães.

Ainsi, le sélectionneur portera son choix sans aucun doute sur Aboubacar Sawadogo de l'AS Douanes. Au même poste, 2 jeunes serviront de doublure. Il s'agit de Ben Idriss Traoré de l'AS Sonabel et de Farid Ouédraogo de Majestic SC.

On retrouve les cadors de la sélection. Cela va de Charles Kaboré à Jonathan Pitroipa, en passant par Aristide Bancé, Alain et Bertrand Traoré, Cyrille Bayala et Yacouba Coulibaly. Le bastion le plus attendu sera le duo Issouf Dayo-Edmond Tapsoba.

Le coach Malo a souligné qu'avec le regroupement tardif (le lundi), il n'a véritablement qu'une séance d'entraînement, somme toute insuffisante pour mettre en place une stratégie. Qu'à cela ne tienne, il connaît assez bien le groupe pour avoir travaillé avec lui lors du stage d'octobre en France.

«Rassurez-vous, ce sont de grands garçons et ils sont déjà dans la dynamique du match de mercredi». Pour ce qui est de l'adversaire, le coach affirme qu'il est athlétique et se projette très vite vers l'avant.

Kamou Malo, très modeste et humble dans sa communication, compte vraiment réussir ce baptême du feu. A lui de réussir cette entrée en matière et de se mettre dans la bonne marche de Cameroun 2021.