Cote d'Ivoire: Rentrée solennelle des universités à Daloa - Hamed Bakayoko aux étudiants - "Vous avez une seule vie d'étudiant et c'est un moment important"

L'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa a abrité le vendredi 08 novembre 2019, la troisième édition de la rentrée solennelle des Universités de Côte d'Ivoire en présence du ministre d'État, ministre de la défense, Hamed Bakayoko représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique , Albert Mabri Toikeusse

Cette rentrée solennelle qui se veut être une tradition était placée sur le thème " Recherche scientifique et innovation technologique, moteur du développement de la Côte d'Ivoire ".

Soutenant que le monde d'aujourd'hui est influencé par la révolution numérique, le ministre d'État, ministre de la défense, Hamed Bakayoko a insisté sur l'importance du numérique dans le développement d'une nation .

Poursuivant, il a rappelé les importants investissements faits par le gouvernement ivoirien en faveur de l'enseignement supérieur .

Il s'agit entre autres de la mobilisation de 500 milliards de francs CFA pour la construction, la réhabilitation, et l'équipement des universités et grandes écoles publiques, l'érection des unités régionales d'enseignement supérieur de Daloa et de Korhogo en université de plein exercice, la construction de 8 nouvelles universités dont l'Université de Man déjà ouverte.

Il s'agit également de l'interconnexion des grandes écoles publiques en cours de réalisation , le recrutement annuel de plus de 400 enseignants dans le supérieur, la mise en place du fonds national pour la recherche d'innovation (FONARI), d'une valeur de 500 millions de francs CFA; la création des prix d'excellence d'une valeur de 10 millions de Francs CFA destinés à récompenser les meilleurs chercheurs, l'augmentation des primes de recherche afin de permettre aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de participer à des voyages d'études et de se documenter.

Affirmant également que l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à faire en sorte que l'Université virtuelle soit une réalité et que toutes les universités de Côte d'Ivoire soient dotées d'une bibliothèque de Wi-Fi, le ministre d'État a invité les étudiants de Côte d'Ivoire à la culture de l'excellence et à l'abnégation au travail pour être en phase avec l'évolution du monde du travail.

« À vous, chers étudiants, l'heure est à l'excellence pour être à la hauteur des exigences de votre époque. Au nom du Premier ministre, je vous invite à faire preuve d'apprentissage et d'abnégation au travail en saisissant toutes les opportunités. N'importe qui n'est étudiant. Vous n'aurez pas deux vies d'étudiant. Vous avez une seule vie et c'est un moment important pour la construction de votre être. Le monde de demain sera basé sur la révolution numérique. Mettez-vous au travail, travaillez consciencieusement », a-t-il conseillé.

Auparavant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique , Albert Mabri Toikeusse a indiqué que la recherche scientifique est en mutation en Côte d'Ivoire avec plus de 855 thèses qui ont été encadrées et soutenues à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 271 thèses à l'Université Nangui Abrogoua et 70 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké.

C'est pourquoi, félicitant la communauté universitaire pour le travail abattu, il les a invités au dévouement pour donner à la Côte d'Ivoire, à travers la formation, des hommes capables de booster le développer le pays.

En sa qualité de premier responsable de l'enseignement supérieur, il s'est dit disposé à apporter son appui à la communauté universitaire pour une formation de qualité des étudiants.

Cette rentrée, a été l'occasion de distinguer plusieurs sommités de l'enseignement supérieur pour le travail abattu afin d'apporter un visage d'excellence à l'enseignement supérieur ivoirien.