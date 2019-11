Cote d'Ivoire: Korhogo - Les travaux de réhabilitation de l'aéroport lancés

Le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, a procédé, le lundi 11 novembre 2019, à la pose de la première pierre de l'aéroport de Korhogo, rapporte une note d'information transmise à l'AIP.

Cette cérémonie organisée conjointement avec celle de San-Pedro est une initiative du Gouvernement qui vise à doter les principales villes de l'intérieur du pays, d'infrastructures aéroportuaires modernes et adaptées aux standards internationaux.

Lançant les travaux, le ministre de la Fonction publique a relevé que ce projet viendra renforcer l'immense travail de développement et de modernisation qui est en train de se faire dans le secteur des transports en général et notamment dans le volet aérien, en particulier.

Il a précisé que ce projet constitue l'un des axes stratégiques de la politique de développement du secteur des transports du gouvernement dont l'objectif est de développer et de moderniser les infrastructures du secteur aérien et de les rendre conformes aux normes internationales afin de mieux promouvoir le trafic national.

Répondant à une doléance du maire de Korhogo, il a promis que le projet prend en compte la clôture de l'aéroport et de l'indemnisation des propriétaires terriens.La nouvelle aérogare de Korhogo sera dotée d'une piste d'atterrissage plus étendue pouvant accueillir de plus gros porteurs, des halls départ-arrivée et un parking pour plus de 400 véhicules.

Les travaux de ce joyau architectural, selon le directeur général adjoint de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire aéronautique et météorologique (SODEXAM), Georges Elefterion, offrira plus de commodités techniques pour les vols et pour les passagers.

Les travaux sont prévus pour durer de novembre 2019 à août 2020 et concerneront les aéroports de San-Pedro, Bouaké, Yamoussoukro et Korhogo.Le DGA de la Sodexam a rassuré les populations sur la continuité de la desserte de la ville de Korhogo par les vols malgré les travaux.

Le premier magistrat de la commune, Lazani Coulibaly, a promis que l'accent sera mis sur le dédommagement des propriétaires terriens dont les terres ont servi de site pour la construction de cet édifice, non sans plaider pour que les jeunes de Korhogo soient prioritaires dans le choix de la main-d'œuvre pour la mise en œuvre de ces travaux.

L'aéroport de Korhogo existe depuis 1988 et c'est en 2012 que des travaux de réhabilitation et d'extension ont été effectués.