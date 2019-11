Algérie: El-Oued - Plus de 50 exposants au "Production-Export"

El-Oued — Plus d'une cinquantaine d'exposants prennent part au salon international des produits nationaux "Production-Export", ouvert lundi à El-Oued, à l'initiative de la Chambre du commerce et de l'industrie CCI-Souf.

Cette manifestation économique et commerciale (11-13 novembre) regroupe des opérateurs économiques, entreprises nationales et locales, exposant des produits exportables, en plus d'institutions bancaires et de compagnies d'assurances, venus vulgariser les mécanismes de soutien et de facilitation en direction des promoteurs désirant s'impliquer dans l'investissement industriel.

Prennent part également à ce Salon cinq exposants étrangers venus de Chine, Tunisie, France, Emirats Arabes Unies (UAE) et Turquie, représentant des multinationales spécialisées dans l'industrie et la production, notamment alimentaire.

Les stands des entreprises algériennes exposent une panoplie de produits liés à divers segments, dont l'emballage et le conditionnement, dans le cadre des orientations visant l'ancrage d'une dynamique d'exportation du produit national, en plus de l'industrie de produits cosmétiques et esthétiques à usage médical, très sollicités en médecine alternative, et de produits liés aux activités du bâtiment et travaux publics et de l'électricité.

Initiée en coordination avec la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (CACI) et l'entreprise "Fahd" des foires et salons, cette manifestation vise également à cerner les besoins des promoteurs et prendre en charge leurs préoccupations, en plus de créer un espace d'échange d'expériences dans les domaines de la production et de l'exportation.