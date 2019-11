Kenya: Sommet mondial sur la population et le développement - Miraoui à Nairobi

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, participera à partir de mardi au Sommet mondial sur la population et le développement, prévu à Nairobi (Kenya), indique lundi un communiqué du ministère.

Lors de ce Sommet auquel prendront part des chefs d'Etat et de Gouvernement, des ministres, des parlementaires, des experts internationaux et des représentants de plusieurs organisations régionales et internationales, le ministre présentera "l'expérience et les réalisations de l'Algérie en matière de mise en œuvre du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) tenue au Caire en 1994, lequel a été adopté par 179 Etats en vue de mettre à profit le dividende démographique pour relancer la croissance économique et réaliser le développement durable", précise le communiqué.