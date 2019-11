Togo: KFG Group en mercato de recrutement des entrepreneurs agricoles

Tu es de nationalité togolaise de l'un des deux sexes et âgé de 21 à 41ans ; tu as un niveau d'études BEPC minimum ou tout autre diplôme équivalent ; tu es engagé dans la création et la gestion d'une entreprise de services agricoles ; tu as une bonne connaissance du domaine de l'agriculture ; tu sais communiquer avec les communautés rurales ; tu sais planifier et suivre la mise en œuvre des activités conformément au calendrier cultural ; tu es capable de séjourner en milieu rural ; tu es disposé à créer et formaliser ton entreprise et tu as un permis de conduire catégorie B, alors, tu remplis les critères liés aux qualifications et compétences que cherchent le KFG Group et son partenaire, le MIFA (Mécanisme Incitatif de Financement Agricole) fondé sur le partage de risques, qui recrutent des entrepreneurs agricoles.

Selon l'avis de recrutement, il est indiqué que "depuis plusieurs décennies les pouvoirs publics ont mis en œuvre des programmes de mécanisation de l'agriculture, dont les résultats, sont mitigés : l'utilisation de la traction animale continue de se développer dans les zones favorables, les effectifs de matériels motorisés à poste fixe de pompage, de battage et de transformation sont en augmentation, tandis que les effectifs de tracteurs et de motoculteurs, déjà peu élevés, stagnent.

Aujourd'hui face à la crise de la main d'œuvre qui profile à l'horizon, la motorisation apparaît comme une des clés parmi d'autres progrès agricoles en vue de satisfaire les besoins croissants de la production nécessaire à la sécurité alimentaire d'une population en augmentation".

Et donc, "c'est fort de ce constat que la Société KFB Group spécialisée dans l'importation et la distribution du matériel agricole en partenariat avec le Mécanisme Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage de risques (MIFA SA), informe les entrepreneurs intéressés par du matériel agricole (Tracteur, semoir, pulvériseur, remorque benne, récolteuse, etc... ) qu'ils peuvent disposer d'un accompagnement en vue de leur acquisition à des conditions défiant toutes concurrences".

Il est à rappeler que KFB Group est un représentant officiel de la marque Massey-Ferguson au Togo et grâce à son partenariat avec le MIFA SA met à la disposition du public des tracteurs à un prix exceptionnel afin d'accompagner la Mécanisation du secteur agricole.