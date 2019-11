Soudan: Al-Dikhari discute avec Mahrez des aspects de la coopération conjointe

Le Caire — - Le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), Prof. Ibrahim Adam Al-Dikhari a rencontré la vice-ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres chargée de la richesse animale, piscicole et avicole, Mona Mehrez.

La réunion a examiné un certain nombre de questions d'intérêt commun et d'échange d'idées et de points de vue, ainsi que le rôle joué par l'OADA dans le développement et la promotion de l'action arabe commune dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi que ses efforts dans la mise en œuvre de nombreuses activités de projets pilotes et le renforcement des capacités des cadres arabes dans le secteur de l'agriculture dans tous les domaines.

À la fin de la réunion, les deux parties ont souligné l'importance de la coopération et de la coordination entre l'Organisation et le ministère dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de la construction et du développement de capacités techniques, ainsi que la coopération avec le Centre de recherche agricole.