Soudan: Le sous-secrétaire aux affaires étrangères rencontre le directeur régional de l'OIM

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères l'ambassadeur Dr. Abdul Aziz Abdullah a rencontré à son bureau lundi, Mme Camilla Gudio, directrice du Bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour l'Organisation internationale pour les migrations et la délégation l'accompagnant.

Le sous-secrétaire a salué le niveau des relations et de la coopération entre le Soudan et l'OIM dans un certain nombre de dossiers spéciaux, notamment l'élaboration de politiques et de plans d'immigration, la mise en œuvre des résultats de la Charte mondiale des migrations, la facilitation du retour des migrants soudanais et le soutien des communautés d'accueil de réfugiés et de migrants.

Dr. Abdul Aziz a passé en revue le fardeau imposé au Soudan d'accueillir un grand nombre de réfugiés et a souligné le rôle du pays dans la lutte contre l'immigration clandestine et a appelé l'organisation à redoubler d'efforts pour soutenir le Soudan.

Pour sa part, la directrice régionale de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a loué le rôle du Soudan dans l'accueil d'un nombre estimé de réfugiés de pays voisins.

Mme Camilla a passé en revue les projets de son organisation de travailler avec le gouvernement soudanais, les organisations internationales et les agences des Nations Unies au cours de la période à venir.

Les deux parties ont assuré la poursuite de la coopération et de la coordination dans des domaines connexes et ont appuyé les projets de l'Organisation visant à développer ses activités.

Le Soudan a rejoint l'OIM en tant qu'observateur en 1993, en est devenu membre à part entière en 1998 et a recu une mission de représentation de l'organisation en 2000.