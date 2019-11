Congo-Kinshasa: Tshuapa - Six diplômés d'État bénéficient de la bourse "Pierre Mboyo Loando"

Le président de l'Asbl Widal Fondation, le sénateur Guy Loando Mboyo a lancé, le vendredi 8 novembre 2019, dans la commune de Gombe, la bourse "Pierre Mboyo Loando", destinée à encourager les meilleurs élèves de la province de la Tshuapa. Les boursiers ont été sélectionnés selon un critérium objectif, en prenant le meilleur de chacun de six territoires de la province ayant distingué à l'épreuve d'examen d'État, édition 2019. Ainsi ils sont venus de Befale, Boende, Ikela, Djolu, Bokungu et Monko

Du nom de son défunt père, ce prix est une contribution de Widal Fondation dans l'éducation de la jeunesse de la République démocratique du Congo, en général, et celle de la province de la Tshuapa, en particulier. Cette première initiative, a rassuré le sénateur, s'étendra sur d'autres territoires de la République.

Rendant hommage aux bénéficiaires de cette bourse qui ont fait preuve de détermination et d'abnégation pour arracher ce sésame, le sénateur a fait savoir que son initiative est une manière d'honorer la mémoire de son défunt père qui avait consacré toute sa vie à l'éducation et à la formation de l'élite du Grand Équateur. « Mon père n'a fait que cela toute sa vie, en implantant des écoles depuis que le colon nous avait légués le pays. Il n'y a pas meilleure manière de lui rendre hommage que de promouvoir, à mon tour, l'éducation des jeunes », a-t-il affirmé.

Présent dans la salle, le gouverneur de la province de la Tshuapa, Pancrace Boongo, a salué de tout cœur le geste posé par la Fondation Widal. Il a ainsi lancé un vibrant appel aux ressortissants de la Tshuapa d'emboîter le pas à leur co-régionnaire. « J'appelle nos sœurs et frères qui sont ici à la présidence de la République, voire dans plusieurs institutions, de comprendre que la province a besoin de vous ! Venez aider la province », a-t-il lancé. Pour le gouverneur de la Tshuapa, le développement de la province ne peut se faire qu'à travers la promotion de l'éducation des jeunes. C'est ainsi qu'il a exhorté tous les ressortissants de la Tshuapa à mener des actions qui feront booster le développement de ce coin de la République très enclavé.

Au nom de six boursiers, Louison Bosalayi Kamba a remercié le président de la Fondation Widal, ainsi que son épouse, pour leur soutien inconditionnel et sans commune mesure envers tous ceux qui aspirent à poursuivre leurs études. « Nous vous rassurons que nous aussi, avons l'obligation de réussir chaque année académique qui passe et ce, de manière satisfaisante », a-t-il promis.

Pour rappel, Widal Fondation est une ASBL à caractère social, dont le siège social est situé au numéro 211 de l'Avenue Kalembelembe, dans la commune de Lingwala. Elle a pour objectif général, la création des œuvres sociales et l'encadrement des enfants désœuvrés. De façon spécifique, Widal Fondation s'engage dans la promotion du modèle de développement pour la sécurité alimentaire ; la promotion de la santé ; offrir aux enfants désœuvrés un encadrement ou une éducation de qualité; la protection et la défense des droits fondamentaux des enfants et des femmes ; la formation des femmes pour leur auto-prise en charge ; la création et la subvention des œuvres sociales.