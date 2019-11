Congo-Kinshasa: Les « motos-taximen » menacés d'interdiction de circuler à Kinshasa

Les différentes bavures commises ces derniers temps par les « motos-taximen », communément appelés « Wewa », mettent l'autorité urbaine de Kinshasa dans tous ses états. À cet effet, un dernier rappel à l'ordre est lancé aux conducteurs de motos

Les associations, regroupant les « motos-taximen » à Kinshasa, ont été récemment interpellées par le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila Mbaka, pour leur comportement impropre à l'endroit des Kinois, des biens publics ainsi que des autorités.

Au cours de cet échange similaire à une causerie morale, le chef de l'administration urbaine a promis d'interdire les motos-taxis à Kinshasa si leurs conducteurs ne se conforment pas aux lois du pays.

Bien qu'étant un moyen de transport rapide, il y a lieu de reconnaître aussi que la moto est à la base de beaucoup de cas d'accidents.

Pour ce faire, Gentiny Ngobila a recommandé le respect de la population et de ses biens ; le respect du code de la route et des itinéraires tracés par le ministre provincial des Transports.

Tout en mettant un accent particulier sur le respect de la mesure interdisant les « motos-taximen » de circuler dans la commune de la Gombe, le gouverneur de la ville de Kinshasa a insisté sur l'obtention de permis de conduire et le port des casques. « Vous ne devez pas transporter plus de deux personnes et, surtout pas les enfants sur le guidon », a-t-il sommé. Et d'ajouter : « Interdiction formelle aux conducteurs des motos de se faire justice, de se livrer à des scènes désolantes et impropres en brûlant, par exemple, des bus qui sont des biens communs » À défaut d'être dignes, respectueux et de se considérer comme étant apolitiques, des dispositions seront prises allant à l'interdiction des taxis-motos à Kinshasa, a prévenu Gentiny Ngobila Mbaka.

Aux représentants de plus de huit associations de « motos-taximen » présents à cette causerie morale, le gouverneur Gentiny Ngobila leur a demandé d'entrer en contact avec le ministre provincial des Transports pour se faire enregistrer et lui expliquer leur mode de fonctionnement. Et ce, selon lui, afin d'arriver à identifier tous les conducteurs de motos à Kinshasa.

Présent à cette causerie morale, le général Sylvano Kasongo, inspecteur provincial de la police pour la ville de Kinshasa, a demandé aux responsables d'associations des conducteurs de motos de recourir à la police en cas de problème au lieu de se faire justice. «La police ne va pas se fatiguer de traquer tous ceux qui tenteront de violer les lois », a-t-il indiqué.

Des représentants des motos-taximen sont intervenus pour exprimer leur indignation à la suite des tracasseries dont ils sont victimes de la part de la police. Par rapport aux taxes qu'on leur fait payer, Gentiny Ngobila a promis de les uniformiser dans toutes les communes.