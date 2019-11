Algérie: Football/Qualifications CAN-2021 - Algérie - "Brahimi s'est absenté pour des raisons familiales"

La non-convocation du meneur de jeu Yacine Brahimi pour les deux prochains matchs de l'Algérie contre la Zambie et le Botswana, dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2021 (CAN-2021), est due à des "raisons familiales", a assuré mardi le sélectionneur Djamel Belmadi.

"Brahimi est très en forme en ce moment. Il a montré de belles choses aussi bien avec l'EN qu'avec son club et il méritait donc d'être dans le groupe pour ces deux matchs contre la Zambie et le Botswana. Mais au dernier moment, il a eu un empêchement familial et c'est ce qui explique le fait qu'il soit finalement absent", a déclaré Belmadi en conférence de presse au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

"Cela fait un bon moment que je suis le parcours de ces joueurs en club. Ils ont tous montré de belles choses et puisque l'occasion s'est présentée, nous avons décidé de leur adresser cette convocation", a-t-il expliqué.

Le sélectionneur national n'a pas tari d'éloges particulièrement sur le jeune meneur de jeu du Paradou AC, Adam Zorgane, qu'il a qualifié de "très intelligent", ce qui lui donne la capacité de comprendre "différentes phases de jeu et de s'y adapter rapidement", en mettant en évidence le fait qu'il ait "été bien formé".

Concernant Spano-Rahou et Halaïmia, le sélectionneur national a commencé par rappeler que le départ en retraite de Rafik Halliche a laissé un grand vide en défense, particulièrement au niveau de la charnière centrale, d'où la nécessité de prospecter dans ce sens et de ratisser large avec l'espoir de trouver l'oiseau rare qui pourra apporter le plus escompté et combler le vide laissé par l'ancien Nahdiste.

Belmadi s'est réjoui également du retour de l'attaquant Hillel El Arabi Soudani qui n'était pas évident selon lui, considérant qu'il est très difficile pour un joueur trentenaire de retrouver son meilleur niveau après une blessure grave.

Outre le défenseur Ramy Bensebaïni et l'attaquant Islam Slimani qui se sont remis de leurs blessures respectives et qui ont été convoqués pour cette double confrontation contre la Zambie et le Botswana, le sélectionneur national a refait appel même au milieu de terrain Haris Belkebla, qu'il avait privé de CAN-2019 pour des raisons disciplinaires.

Belamdi a conclu en rappelant que les portes de l'EN sont ouvertes aux plus méritants, faisant que tous les joueurs doivent confirmer pour espérer garder leurs places.

Les "Verts", actuellement en stage bloqué au Centre technique de Sidi-Moussa, affrontent la Zambie jeudi à Blida puis le Botswana le 18 novembre à Gaborone.