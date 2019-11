Guinée: Entreprenariat - Le DG de Wolikhai Guinée SARL déplore le retard de la technologie

Malgré la concurrence pour le développement de la technologie à travers le monde, la Guinée est parmi les pays les plus en retard dans ce secteur de nouvelle génération moderne.

Pour avoir plus d'information de l'existence de cet outils qu'on ne peut s'entasser de nos jours, nous avons rencontré la semaine dernière, le directeur général d'une entreprise qui évolue dans le digital qui s'appelle Wolikhai Guinée SARL.

Cette entreprise est composée d'une équipe de consultants en informatique venant de plusieurs domaines d'étude (informatique, finance, et administration).

Dans son intervention, le directeur général, Mohamed Sylla nous a laissé entendre que leur engagement à l'égard d'une gamme de produits les a permis de devenir de véritables experts dans la mise en œuvre des services et solutions.

« Nous évoluons dans le digital c'est-à-dire la technologie et l'informatique. Comme toute entreprise ressente rencontre des difficultés pour le début.

En ce qui concerne la Guinée depuis l'indépendance à nos jours, la Guinée est un pays riche en matière de sous-sol mais nous sommes en retard dans le domaine de la technologie qui fait bouger le monde aujourd'hui.

C'est difficile de le dire mais nous sommes en retard en matière de technologie de l'information pour le moment.

Donc, cette difficulté est que vous pouvez rencontrer certaines zones où il n'y a même pas de réseau. Cce qui fut fait qu'en envoyant vos technologies dans ces domaines c'est tout à fait des problèmes », a-t-il dénoncé.

Depuis leur installation en Guinée après 10 ans de services au Canada, le DG a expliqué la façon dont leur entreprise collabore avec des citoyens et des partenaires concernés. « Nous collaborons très bien avec les citoyens.

Nous les faisons appel. Vu que nous avons développé des solutions informatiques pour la population qui peuvent réellement venir en aide.

Tel que deux applications maintenant depuis plus d'une année qui est sur le territoire guinéen qu'on appelle Kharandi et kharandi parents. Ces deux solutions, nous les avons mises à la disposition des établissements scolaires.

Ces deux applications c'est pour venir créer une étroite collaboration digitale entre les parents et les établissements scolaires. Donc, Kharandi c'est pour les écoles, téléchargeable sur playstore et applestore et Kharandi parents, c'est ce que les parents utilisent.

A travers ces deux applications, depuis une année, on a pas mal d'écoles collaboratrices qui utilisent ces deux applications qui permet de créer la collaboration entre les écoles et les parents d'élèves et facilitent le lien entre les parents et les responsables des établissements ».

Poursuivant son intervention, il a précisé que : « ces applications permettent d'envoyer automatiquement aux parents quand l'enfant vient en retard, l'enfant est malade, les rappels de paiement et encore les bulletins dont nous avons constaté qu'actuellement dès qu'un élève a une mauvaise note lors des sessions du premier semestre ou deuxième semestre, il falsifie le bulletin.

A travers notre application, les écoles peuvent désormais envoyer des bulletins directement aux parents à travers notre application », a ajouté M Sylla

Au dehors de ces deux applications, Wolikhai Guinée SARL intervient aussi dans l'archivage et gestion documentaire, gestion de la relation client, informatique décisionnelle, messagerie et collaboration, développement des applications et sites web, gestion des projets, logiciel de comptabilité de dernière génération et consultation informatique.

Wolikhai Guinée est une entreprise Canado-guinéen. Elle a été mise en place depuis le Canada. C'est après 10 ans de services au Canada que le PDG a réfléchi d'envoyer une branche en Guinée.

En envoyant cette branche en Guinée, il a décidé de donner le nom de cette entreprise à une langue locale (Wolikhai), en langue soussou.