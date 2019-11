Madagascar: Jirama - La théorie de fusibles qui sautent

La décision de limoger six directeurs au sein de la JIRAMA est tombée comme un couperet.

L'annonce est spectaculaire, elle survient après la conférence de presse d'avant-hier qui a mis en avant la volonté de ses dirigeants de faire table rase du passé, et de remettre la JIRAMA sur de bons rails. Cependant , cette mise à l'écart de cadres qui ont pourtant été encensés dimanche dernier étonne quelque peu et donne l'impression, au sens propre comme au sens figuré, donne l'impression, au sens propre comme au sens figuré, de fusibles que l'on fait sauter. On ne sait pas si cela aura l'effet escompté.

L'annonce du limogeage des six directeurs et de leur remplacement est sensé produire un électrochoc salutaire au sein de l'opinion. On ne sait cependant pas si cela permettra de faire passer plus facilement les mesures qui vont être prises. Ce sont ces nouveaux cadres qui vont piloter les opérations de délestages en vue .Pourtant, ces actions devront être faites et engendreront de nombreuses critiques. Les nouveaux directeurs vont continuer le travail entamé par leurs prédécesseurs et même accentuer les efforts entrepris.

C'est maintenant l'ensemble du personnel de la JIRAMA qui va être scruté par le public. Les semaines à venir vont être pénibles à supporter. Sans paraphraser Churchill, il y aura « de la sueur et des larmes » pour les abonnés. Mais personne ne sera pris au dépourvu Les excuses faites par la JIRAMA sur sa page facebook auront toute leur raison d'être. Ce sont de longs mois difficiles qu'il faudra traverser . Avec l'entrée dans la saison des pluies, les difficultés vont s'accroître. La position des responsables de la JIRAMA sera inconfortable car ils devront donner la preuve de leur efficacité. Et ce, pour ne pas voir de nouveaux limogeages.