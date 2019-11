Madagascar: Musique urbaine - Tence Mena dévoile « Amore Mio » en collaboration avec Ga Ei

Après, Sitrany Sôlo, tsy affaire-nao, Tompo-bady, Lehilahy fidèle, la chanteuse Tence Mena offre un nouveau morceau à ses inconditionnels. Sorti la semaine dernière, « Amore Mio » de la « Lady Boss » est en featuring avec Ga Ei. Une balade sensuelle aux teintes afro-zook et au refrain langoureux, sur laquelle le jeune chanteur de 24 ans pose aisément sa voix, parlant de ses thèmes favoris : l'amour, la passion, le désir.

L'idée est venue lorsqu'ils ont partagé la scène à Ambilobe le 24 septembre dernier. « C'était pendant un concert en commun. On appréciait déjà chacun la capacité musicale de l'autre. On a beaucoup échangé. Et de là est venue l'idée du featuring d'où elle m'y a invité. Elle avait déjà une idée de chanson où elle entendait bien ma voix dessus », a raconté Ga Ei. Tence Mena, elle voulait une voix exceptionnelle pour l'accompagner. Elle a trouvé. « Ga Ei et on a parlé d'une collaboration. Je lui ai dit que J'avais un truc qui colle bien à son style et je lui ai fait écouter la chanson.

Donc tout se fait naturellement. Après dix jours, il est venu à Tana et on a enregistré la chanson ensemble». Entrepreneur dans le domaine audio-visuel, Ga Ei a débuté sa carrière musicale en 2018. Avec sa voix mélodieuse et son charme, le jeune homme a gagné le cœur des jeunes malgaches. Désormais, il entre dans la cour des grands. Quant à Tence Mena, elle ne pense pas jeter l'éponge. D'ailleurs, elle fêtera ses dix ans de scène en 2020.