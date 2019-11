Madagascar: Théâtre - La troupe Jeannette lance un concours

La troupe Jeannette qui fête cette année ses 90 ans de service sur les planches, organise un concours de chant théâtral des œuvres d'Andrianary Ratianarivo et Rasamy Gitara dimanche à partir de 10 heures au Cemdlac Analakely.

Les inscriptions ont été clôturées le 10 novembre. Cette compétition d'interprétation s'adresse au moins de 30 ans. Pour ce faire, deux catégories vont départager les concurrents et concurrentes. A savoir, les moins de 15 ans et les entre 15 et 30 ans. Avant tout, le concours s'adresse aux non professionnels. « Les personnes qui font déjà partie d'un groupe ou font du cabaret ne pourront pas y participer », fait savoir les organisateurs.

Les participants et participantes peuvent ainsi faire des performances en solo, en duo ou en trio. A condition que les chansons appartiennent à ces deux grands noms du théâtre malgache. Andrianary Ratianarivo (1895-1949) et Rasamy Gitara qui fêtait ses 50 années de théâtre en 1964 ont permis au théâtre malgache d'avoir une identité musicale propre. Leurs œuvres sont à inscrire dans le patrimoine artistique malgache. Ce concours de chant fait partie des nombreuses activités de la troupe Jeannette pour la commémoration de ses 90 années de théâtre. Et selon les premières informations, cette compétition de chants a attiré les jeunes.