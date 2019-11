Madagascar: Association Femmes et Sciences de Madagascar - Pour la vulgarisation des résultats et produits de recherches

« Nous pensons que les résultats et les produits des recherches ne devraient pas seulement être archivés dans des placards et des tiroirs. Nous estimons que ceux-ci constituent des leviers de développement ». Ce sont là les propos de Geneviève Ramakavelo, présidente de l'association Femmes et Sciences de Madagascar lors d'un atelier à Analakely hier. Un évènement durant lequel, les membres de l'organisation ont présenté publiquement et officiellement l'association et ses aspirations. Le moment était l'opportunité pour l'association de sensibilisation et d'interpeller sur l'importance des produits de recherches sur le développement du pays.

« Le pays dispose de beaucoup de résultats de recherches aussi bien au niveau des établissements universitaires qu'auprès d'autres organismes. Les résultats et les produits n'attendent toutefois qu'à être exploités », note Geneviève Ramakavelo. Avant de renchérir « le souci réside dans le manque de la culture de la lecture chez les malgaches. Face à un souci ou une situation critique, l'on n'a pas encore cette habitude et aptitude de poser des questions s'il existe ou non des recherches autour de la situation en question.

Nous avons tendance à attendre des solutions sans les chercher. Les produits de recherches existent et il faut les vulgariser afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre ». Comptant actuellement environ soixante-dix membres, l'association femmes et Sciences de Madagascar entend s'ouvrir aux autres régions. Ce, dans l'optique de contribuer au développement du pays.