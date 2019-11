Madagascar: Football - Retard de l'arrivée d'Abel Anicet, Rayan et Njiva

Le regroupement officiel de l'équipe nationale, en vue du match de samedi contre l'Ethiopie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun débute ce jour.

C'est la semaine décisive pour les Barea de Madagascar. Ils entameront une préparation intensive pour les deux matchs contre Éthiopie et Niger. Comme annoncé, la dernière vague des joueurs et des membres du staff technique est attendue ce jour au pays. Mais avec l'annulation du vol de la compagnie aérienne Air Madagascar en raison du dommage sur l'appareil lors du vol aller en direction de Paris, l'arrivée de trois joueurs à savoir Abel Anicet Andrianantenaina, Njiva Rakotoharimalala et Rayan Raveloson a été retardée.

C'est l'annonce faite par le coach, Nicolas Dupuis, sur sa page Facebook et relayée par le capitaine de la sélection, Anicet Abel Andrianantenaina. Ils rejoignent leurs coéquipiers qui ont tâté le terrain de Mahamasina hier après-midi. Et comme il fallait s'y attendre, l'effet Barea CAN Égypte est loin d'être terminé car les supportrices se sont toujours ruées vers Melvin Gardien. Cette séance non officielle était juste accès au décrassage et pour le maintien de la forme avant le début des entraînements officiels prévus cet après-midi à 16 heures.

La Fédération malgache a annoncé l'ouverture de ventes des billets pour la tribune Centrale et latérale pour demain mercredi au siège de la fédération à Isoraka. Pour le gradin, les billets ne seront en vente que ce samedi 16 novembre à partir de 6 heures du matin.