Madagascar: Pro League - La CNaPS Sport seule en tête

Le duel tant attendu entre la CNaPS Sport et l'AS JET Mada n'à pas eu lieu. La faute à ce diable de Niasexe qui a réussi le doublé (44 et 83) devant une défense de JET pourtant bien en place avec deux sentinelles dont Tsiry et Richard Marcel, la nouvelle recrue du groupe auxquels s'ajoutent l'attaquant Befely et le gardien Zozo.

Ces deux derniers ont relégué sur les bancs les deux internationaux Tsito et Joma pour des raisons qui restent obscures.

Or Carlos bien trop en retrait tout comme le virevoltant Hery, ne constituent pas réellement une menace pour des expérimentés défenseurs de la CNaPS Sport avec Tantely et Ando dans l'axe, ainsi que Toby et Ronald sur les flancs.

Le but d'Armando au retour des vestiaires (48') a fini par doucher les ardeurs des protégés de Roro Rakondrainibe.

Car à valeur égale, la CNaPS Sport a su convertir en buts toutes ses occasions. L'expérience des grands matches sans doute, mais aussi le fruit d'un nouvel encadrement après le départ de Tipe Randriambololona.

On attend de voir comment JET Mada va se comporter devant Tia Kitra qui viendrait surtout pour limiter la casse au cours de la 4e journée de cette Pro- League.