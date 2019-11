Algérie: El-Oued - Valoriser le rôle de l'agronome dans la préparation d'un produit agricole exportable

El-Oued — Les participants au 3ème séminaire national des agronomes, sous le thème "de la production à l'exportation", tenu lundi à El-Oued, ont mis en avant le rôle de l'agronome et le défi de préparer un produit agricole exportable.

L'agronome Aissaoui Khaled a, dans une communication intitulée "produits exportables par l'usage de procédés agricoles sains", appelé les acteurs du secteur de l'agriculture à réfléchir sérieusement, en coordination avec les instances de tutelle, à la mise en place de mécanismes pratiques (feuille de route), susceptibles d'assurer un accompagnement des agronomes aux agriculteurs pour trouver des solutions étudiées à même de permettre de surmonter les contraintes de labours-semailles et réaliser une production quantitative et qualitative répondant aux standards internationaux.

Le président du bureau de l'Union nationale des agronomes, Mounir Oubiri, a mis en exergue l'importance de la création, avec le concours des centres de recherches techniques et agricoles et les institutions universitaires, d'un organisme "scientifique et technique" regroupant tous les acteurs du secteur agricole, notamment les promoteurs (producteurs), pour servir d'instance techniquement habilitée à accompagner les agriculteurs dans les phases de préparation du produit agricole exportable.

Plusieurs agronomes ont, lors du débat qui s'en est suivi, mis en valeur l'importance de l'utilisation rationnelle des produits phytosanitaires et des pesticides, ainsi que du suivi par les agriculteurs des précautions techniques liées aux effets de ces produits sur les cultures, notamment les fruits et légumes.

Par souci d'assurer la récolte d'un produit exportable, les agronomes ont suggéré la création d'une instance technique chargée de l'opération de contrôle, avant l'exportation des récoltes vers les marchés internationaux, des effets des produits phytosanitaires sur les produits agricoles, tout en se conformant aux décisions de cette instance dans le cadre des mécanismes pris pour la préparation d'un produit agricole exportable.

Le ministre de l'agriculture, de développement rural et de la pêche, a appelé, dans un message lu en son nom par l'inspecteur du ministère, Abdelkader Moussa, à "la nécessaire contribution de l'agronome au développement de l'agriculture pour atteindre un produit meilleur aux plans qualitatif et quantitatif, à travers l'accompagnement de l'investisseur agricole dans toutes les phases de labours et d'ensemencement".

Le président du bureau exécutif des agronomes arabes, Yahia Baggour, a mis l'accent, de son coté, sur "la nécessaire coopération et l'échange d'expériences entre les pays arabes dans le domaine agricole", avant de souligner que "la production de produits alimentaires à travers l'agriculture est l'élément essentiel pour la stabilité et la cohésion des pays arabes".

Et d'ajouter : "les pays arabes renferment d'importantes potentialités à même d'en faire des pays pionniers dans la production de produits agricoles dans le monde, état de fait ne pouvant être réalisé que par la conjugaison des efforts des partenaires".

Initié par l'Union nationale des agronomes, le 3ème séminaire international des agronomes "L'agronome, de la production à l'exportation" (11-12 novembre), organisé au complexe la "Gazelle d'Or" à El-Oued coïncide avec la tenue de la 87ème session du bureau exécutif des agronomes arabes.