Algérie: FP - Les recommandations comme feuille de route pour améliorer la performance des établissements

Alger — Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Dadamoussa Belkheir, a affirmé lundi à Alger que les recommandations et les propositions issues de la Conférence nationale sur la formation et l'enseignement professionnels seront adoptées comme feuille de route pour l'amélioration des performances des établissements de formations.

S'exprimant au terme des travaux de la Conférence nationale de l'enseignement professionnels qui se tient dans le prolongement des six conférences régionales tenues dans différentes régions du pays, le ministre a indiqué que "cette Conférence a permis l'enregistrement de plusieurs contributions dont nous allons adopter comme axes de travail en vue d'améliorer la performance des établissements de formation", relevant que "une série de décisions sera prochainement prise à partir des recommandations de cette Conférence".

L'accent a été mis sur la nécessite de la poursuite de donner une importance extrême aux spécialités stratégiques et prioritaires, à l'instar de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'hôtellerie, le tourisme, l'artisanat, le BTP et toutes les autres branches industrielles outre la dotation des équipements techniques et pédagogiques et la rationalisation de l'utilisation des moyens disponibles à travers le transfert des moyens non utilisés dans d'autres établissements mais aussi la dotation des ateliers ouverts récemment et l'encouragement du partenariat à travers la conclusion de conventions avec des partenaires du secteur".

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du secteur pour l'exercice 2020, il sera question de qualifier la ressource humaine et permettre aux différentes catégories sociales d'acquérir une qualification professionnelle leur permettant d'obtenir des postes d'emploi ou la création d'entreprises ainsi que l'adaptation de la formation aux besoins de l'économie nationale et la poursuite des efforts pour intensifier le réseau des établissements en vue d'améliorer la prise en charge des demandes exprimées, à l'instar des 42 nouveaux établissements dont la création a été approuvée par le gouvernement.

En outre, une rencontre nationale sur le développement de l'apprentissage est prévue avant la fin d'année, en sus de l'organisation d'une journée d'étude sur le thème de la gestion des établissements de formations privés.