Madagascar: Météo - Averses et légère baisse de la température

Des nuages noirs se font voir dans le ciel depuis le début de cette semaine.

Ce qui est tout à fait normal selon les prévisionnistes du service de météorologie qui ont annoncé que les pluies estivales prendront une plus grande ampleur sur la terre pleine et sur la partie sud-est du pays à partir de cette semaine. Plus particulièrement à Atsimo-Atsinanana et Vatovavy Fitovinany, les précipitations seront très importantes. Les grêles peuvent même s'inviter dans les régions près des hauts reliefs de Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Amoron'i Mania. Pour aujourd'hui, le temps à Anosy et Ihorombe est influencé par des averses tandis que la nébulosité et le soleil s'alterneront dans les autres régions de la Grande Île. Et durant l'après-midi, la pluie et l'orage seront au rendez-vous dans une grande partie des régions de la Grande Île, exceptée pour Antsiranana, Sava, Melaky, Boeny, Analanjirofo et Taolagnaro. La situation évoluera petit à petit et la pluie gagnera l'ensemble de l'île vendredi qui vient à part Morombe et Toliara, selon les sites de prévision météorologique en ligne.

Baisse de la température. La météo a également parlé d'une éventuelle baisse générale de la température d'ici la fin de la semaine. Toutefois, aujourd'hui, la température maximale est toujours de 37°C à Morondava, Menabe et Antsohihy. A Analamanga, on enregistre un pic de 29°C et la température minimale est de 14°C à Vakinankaratra. Pour le week-end, les habitants des hauts plateaux pourront profiter d'un petit répit après les vagues de chaleur qui ont beaucoup fait parler d'elles ces derniers temps.

Et en ce qui concerne le temps dans les villes extérieures, à Johannesbourg, à Paris et à Nairobi, il pleuvra également pour aujourd'hui. Enfin, il convient également de préciser que Madagascar est entré dans la saison des pluies cette semaine. Les parapluies vont donc orner les rues durant quelques mois jusqu'à la fin de l'été.