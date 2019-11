Togo: Wahala se souvient

Comme chaque année depuis 2012, l'ambassade de France et les autorités togolaises ont organisé la commémoration de l'armistice du 11 novembre à Wahala, lieu d'une des premières batailles de la Première guerre mondiale.

Le site accueille un mémorial rénové et entretenu par les ambassades de France et d'Allemagne au Togo.

La cérémonie a vu la présence des ambassadeurs de France et des Etats-Unis, du chargé d'affaires allemand et de représentants des ambassades du Royaume Uni, du Sénégal, de l'Union européenne et du Brésil

De nombreux officiels togolais assistaient également à l'événement.

Après le discours des autorités locales (maire, préfet et autorités religieuses) et la lecture par l'attaché de défense de l'ambassade de France du message de la secrétaire d'Etat française aux anciens combattants, des gerbes ont été déposées sur les tombes des tirailleurs sénégalais, maliens et ghanéens ainsi que sur celles des officiers britannique et français et d'un sous-officier allemand.

Les ambassadeurs de France et des Etats-Unis ont déposé une gerbe sur la tombe du sous-lieutenant Jean Guillemard avant d'observer une minute de silence afin de rendre hommage au sacrifice de ces soldats.