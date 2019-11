Sénégal: Les organisateurs du Forum Galien Afrique en conférence de presse, lundi

Dakar — Le comité de pilotage de la deuxième édition du Forum Galien Afrique organise une conférence de presse lundi, à 10h, au King Fahd Palace, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La conférence de presse verra la participation de la présidente du comité scientifique du forum, l'ancienne ministre de la Santé Awa Marie Coll Seck, le ministre de la Santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr et son collègue de l'Enseignement, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Hanne, et Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, indique le texte.

Le deuxième Forum Galien Afrique aura lieu, les 25 et 26 novembre 2019 au King Fahd Palace de Dakar, mentionne la même source, ajoutant que l'évènement sera couplé avec le lancement du prix Galien Afrique.

Ces deux évènements, placés sous le haut patronnage du président de la République du Sénégal, Macky sall, sont organisés sous l'égide de la Fondation Galien depuis 1970.

La Fondation Galien met en compétition le prix Galien, perçu comme l'équivalent du Prix Nobel, pour récompenser les meilleures recherches scientifiques en pharmacologie et innovations biotechnologiques.

La première édition du Forum Galien en terre africaine a eu lieu les 27 et 28 novembre 2018 au Centre International de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

Le Forum Galien Afrique est international et concerne tout le continent africain, notamment les pays ayant développé une véritable politique de santé publique avec une concentration sur la recherche et l'innovation en santé, sur la femme, l'éducation et l'environnement. Pendant deux jours, Dakar sera la capitale africaine de la santé et de l'innovation.

Le Forum accueille des experts scientifiques, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, des récipiendaires de Prix Nobel de Médecine et de la Paix d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie.

Il verra également la participation d'une centaine d'étudiants en médecine, pharmacie, et chirurgie dentaire, sélectionnés parmi les meilleurs dans les pays africains, particulièrement de la CEDEAO.

Tous les participants passeront en revue, dans un esprit critique et de manière interactive, différentes thématiques.

A l'occasion de ce deuxième Forum Galien Afrique, il sera aussi procédé au lancement officiel du Prix Galien Afrique qui, à partir de 2020, sera décerné chaque année. A cet effet, les membres du jury seront présents à Dakar du 25 au 26 novembre 2019.