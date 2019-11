Afrique: Onze entités créent le Forum sur l'information et la démocratie

communiqué de presse

Après la signature par 30 États du Partenariat international sur l'information et la démocratie à l'ONU en septembre 2019, onze entités de la société civile créent un nouvel organe qui permettra sa mise en œuvre. C'est le prolongement du processus initié par Reporters sans frontières (RSF) en septembre 2018, qui a été soutenu par le sommet du G7.

Lors du Forum de Paris pour la Paix, le 12 novembre 2019, onze organisations ont annoncé la création du Forum sur l'information et la démocratie, un organe inédit qui formulera des recommandations sur les normes de l'espace de la communication et de l'information, pour favoriser la régulation et l'autorégulation.

Cette initiative a été saluée par le président Emmanuel Macron au cours de son discours inaugural.

Pour illustrer « la construction de nouvelles formes de coopération », il a cité en premier lieu « le Partenariat sur l'information et la démocratie porté par Reporters sans frontières et soutenu par plusieurs gouvernements », un exemple « d'innovation concrète permettant à différents acteurs d'agir ensemble ».

L'association du Forum sur l'information et la démocratie, dont les statuts seront déposés à Paris, aura pour objet de mettre en œuvre les principes du Partenariat endossé par 30 pays le 26 septembre 2019 à New York.

L'assemblée générale fondatrice du Forum s'est tenue la veille, le 11 novembre, au siège de Reporters sans frontières (RSF).

Les membres fondateurs du nouvel organe sont des organisations non gouvernementales, des think tanks, des centres de recherches, des initiatives multipartites et un institut de la paix : CIGI (Canada), Civicus (Afrique du Sud), Digital Rights Foundation (Pakistan), Free Press Unlimited (Pays-Bas), Human Rights Center, Berkeley School of Law, University of California (États-Unis), Institute for Strategic Dialogue (Royaume-Uni), OBSERVACOM (Uruguay), Open Government Partnership (Etats-Unis), the Peace Research Institute of Oslo (Norvège), Reporters sans frontières (France) et Research ICT Africa (Afrique du Sud).

Le Conseil d'administration a élu à sa présidence le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.

La directrice exécutive de la Digital Rights Foundation, Nighat Dad, et le directeur de l'association néerlandaise Free Press Unlimited, Leon Willems, occupent respectivement les fonctions de vice-président et de trésorier.

Selon ses statuts, le Forum aura pour objet d'évaluer les moyens, les normes et les architectures de choix de l'espace global de l'information et de la communication, d'enquêter sur le respect des principes de la Déclaration et du Partenariat sur l'information et la démocratie par les entités structurantes de cet espace (les plateformes), et surtout de formuler des recommandations sur l'évolution des normes qui régissent cet espace, à l'attention des gouvernements, des entités structurantes et des médias.

Le Forum favorisera aussi le développement de dispositifs d'autorégulation et soutiendra la fonction sociale du journalisme.

Le secrétariat permanent du Forum constituera des groupes de travail qui auront pour objectif de fournir des recommandations précises sur les dispositions à adopter en matière de régulation et d'autorégulation concernant les nouvelles questions posées par le numérique, pour lesquels les cadres juridiques actuels ne sont pas adaptés.

Le nouvel organe été inauguré en présence du président de Lettonie, Egils Levits, du ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Linas Linkevičius, du chancelier de l'Académie diplomatique de Corée du sud, Kim Joon Hyung, et de la directrice de la gouvernance démocratique du Conseil de l'Europe, Claudia Luciani.

Des membres fondateurs étaient représentés : l'Institute for Strategic Dialogue (Sasha Havlicek, président), l'Institut de la Paix d'Oslo (Henrik Urdal, directeur), et l'ONG Civicus (Susan Wilding, bureau de Genève). Étaient également présents les coprésidents de la Commission sur l'information et la démocratie, Christophe Deloire et Shirin Ebadi, ainsi que Can Dündar, Hauwa Ibrahim et Nighat Dad, membres.

A propos de l'initiative sur l'information et la démocratie

L'Initiative sur l'information et la démocratie a été lancée en septembre 2018 par Reporters sans frontières (RSF) avec la création d'une Commission internationale composée de 25 personnalités de 18 nationalités, et co-présidée par Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, et Shirin Ebadi, lauréate du Prix Nobel de la Paix.

La liste des membres comprend les lauréats du prix Nobel d'économie Amartya Sen et Joseph Stiglitz, la juriste Mireille Delmas Marty, professeure honoraire au Collège de France, les journalistes Maria Ressa et Can Dündar, le spécialiste des réseaux Yochaï Benkler, co-directeur du Berkman Klein Center de l'université de Harvard.

La Déclaration sur l'information et la démocratie était soutenue le 11 novembre 2018 par 12 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels Emmanuel Macron (France), Carlos Alvarado (Costa Rica), Bechir Caïd Essebsi (Tunisie), Erna Solberg (Norvège), Justin Trudeau (Canada), ainsi que par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay et le secrétaire général du Conseil de l'Europe Thorbjørn Jagland. Présenté au sommet du G7 de Biarritz (France) en août 2019, le Partenariat sur l'information et la démocratie a reçu le soutien des membres du G7 et des dirigeants de grandes démocraties invités.