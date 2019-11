Cote d'Ivoire: UE-Magic Tour/Agnibilékrou - Siandou Fofana offre un cocktail de tradition et de modernité

On pourrait affirmer, sans se tromper, que l'escale dans la capitale du royaume Djuablin, de la caravane fut simplement royale, à l'initiative du Ministre du Tourisme et des Loisirs.

C'est avec un enthousiasme incommensurable que les populations du Royaume Djuablin ont accueilli la nouvelle, quoique sur le fil, pendant que la caravane de l'UE/Magic Tour était en activité à Bondoukou, que leur capitale, Agnibilékrou, recevrait, le lendemain, 9 novembre, une étape de cette randonnée culturelle, sociale et civique. Juste avant Abengourou, le dimanche 10 novembre, dernière escale de l'intérieur du pays, avant le bouquet final, à Abidjan, le 16 novembre.

Cet enthousiasme, s'est démontré par la liesse populaire qu'a engendrée le spectacle, dans la soirée.

Précédé, dans la journée du 9 novembre, donc, de l'intérêt accordé par l'intronisation, certes symbolique, mais avec ô combien forte en émotion, des initiateurs de ce jamboree culturel et à forte valeur ajoutée sociétale que constitue l'UE/Magic Tour.

Le tout avec, à la manœuvre, le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, natif du Royaume.

A'salfo, auréolé du titre d'ambassadeur de « Sublime Côted'Ivoire », la Stratégie nationale du développement touristique du pays et qui à ce titre avait fait vibrer les bailleurs de fonds mobilisés pour la mise en œuvre de celle-ci, à Dubaï, les 20 et 21 octobre dernier, ne pouvait que faire allégeance à l'invitation à lui adressée par Siandou Fofana d'inscrire Agnibilékrou à l'agenda de l'UE/Magic Tour.

Ses compères Manadja, Tino et Goudé du groupe Magic System, reconnaissant, au terme de cette étape, qu'elle fut la plus belle, sinon, la plus émouvante et conviviale.

Dans le même élan, l'Ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne à Abidjan, S.E.M Jobst von Kirchmann, qui a été fait roi avec Asalfo, tandis que les trois autres « Gaous magiciens » étaient installés comme notables, n'a pas caché son émotion face à l'initiative de Siandou Fofana de faire coïncider culture et tourisme, tradition et modernité pour un partage de valeurs.

Quoi sont communes aussi bien à l'Europe qu'à l'Afrique et donc universelles, Mais aussi, d'installer la caravane dans une sorte de parcours touristique d'appel culturel.

D'ailleurs, le ministre Siandou Fofana, a rappelé que cette escale qui se situe au lendemain de la fête des ignames qui marque le début des festivités de fin d'année en pays agni, marque, tout aussi, l'ouverture du calendrier touristique.

D'où l'affluence observée par la prise d'assaut d'Agnibilékrou par ses fils et filles venus de partout avec des amis touristes.

En attendant le concert qui s'annonçait d'ores et déjà, haut en couleurs, l'Ambassadeur de l'Union Européenne, A'salfo et ses trois compères de Magic System ont donc été intronisés dans la pure tradition agni à la Cour royale du Djuablin. Le tout ponctué de prestations de danses traditionnelles et des percussions de tambours parleurs.

En sons, lumières et émotions, la jeunesse et toutes les populations ont vibré à l'unisson, lors du spectacle, place de la Sous-préfecture, avec le groupe Magic System et une pléiade d'artistes en vogue. Dont Safarel Obiang, TNT, Rico Amaj, Nuella, Daisy, l'humoriste EnK2K, pour ne citer que ceux-ci.

Bien plus, ces populations, dans le droit fil de l'esprit citoyen de la caravane, avec ces artistes et personnalités, ont partagé leurs visions et expériences des valeurs civiques, éthiques et morales pour un climat social et politique apaisé.

Avec en prime, les valeurs de l'excellence dans tous les actes de la vie. Exemple vivant achevé de la réussite par le travail et la quête de l'excellence, le ministre Siandou Fofana a édifié les jeunes sur la question et conforté la fierté de ses parents.

En attendant le bouquet final à Abidjan, le 16 novembre, le cap a été mis sur Abengourou pour le dimanche 10 novembre. Une autre destination inscrite sur le circuit dit de « La route des Rois » intégrant « Sublime Côte d'Ivoire ».